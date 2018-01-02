Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Звезда гламура 36-летняя Пэрис Хилтон обручилась с 32-летним актером и моделью Крисом Зилкой.

Пэрис сообщила об этом на своих страницах в Twitter и Instagram, опубликовав серию снимков, на которых Крис делает ей предложения руки и сердца.

Предложение он сделал на горнолыжном курорте.

"Я сказала да! Я так счастлива и взволнована быть с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг и родственник. Он идеально подходит для меня во всех отношениях. Он преданный, верный, любящий и добрый. Я чувствую себя самой счастливой девушкой в мире! Ты — моя мечта", — написала под фото Пэрис.

Отметим, что Крис хотя и родился в городе Уоррен в штате Огайо, но его предки — украинцы. Его настоящая фамилия — Сеттлмайр, а Зилка — это девичья фамилия матери, которую он взял в качестве творческого псевдонима.

instagram.com/parishilton Пэрис Хилтон обручилась с 32-летним возлюбленным Крисом Зилкой

Напомним, в 2016 году одесситы смогли увидеть и познакомиться со звездой клубных вечеринок Пэрис Хилтон, которая приехала в один из известных ночных клубов Одессы.