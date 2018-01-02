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    Культура

    Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения

    (обновлено: )314
    Пэрис сообщила об этом на своих страницах в Twitter и Instagram, опубликовав серию снимков, на которых Крис делает ей предложения руки и сердца.
    Пэрис Хилтон обручилась с 32-летним возлюбленным Крисом Зилкой
    instagram.com/parishilton

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Звезда гламура 36-летняя Пэрис Хилтон обручилась с 32-летним актером и моделью Крисом Зилкой.

    instagram.com/parishilton/
    Перис Хилтон в сексуальном образе на фестивале Burning Man

    Пэрис сообщила об этом на своих страницах в Twitter и Instagram, опубликовав серию снимков, на которых Крис делает ей предложения руки и сердца.

    Предложение он сделал на горнолыжном курорте.

    "Я сказала да! Я так счастлива и взволнована быть с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг и родственник. Он идеально подходит для меня во всех отношениях. Он преданный, верный, любящий и добрый. Я чувствую себя самой счастливой девушкой в мире! Ты — моя мечта", — написала под фото Пэрис.

    Отметим, что Крис хотя и родился в городе Уоррен в штате Огайо, но его предки — украинцы. Его настоящая фамилия — Сеттлмайр, а Зилка — это девичья фамилия матери, которую он взял в качестве творческого псевдонима.

    instagram.com/parishilton
    Пэрис Хилтон обручилась с 32-летним возлюбленным Крисом Зилкой

    Напомним, в 2016 году одесситы смогли увидеть и познакомиться со звездой клубных вечеринок Пэрис Хилтон, которая приехала в один из известных ночных клубов Одессы.

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