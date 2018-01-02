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    Культура

    Звезда Голливуда в третий раз стала мамой

    (обновлено: )136
    У Джессики Альбы и ее мужа Кэша Уоррена под Новый год появился третий ребенок - актриса родила сына. Пара воспитывает двоих детей – 9-летнюю Онор Мари и шестилетнюю Хэвен Гарнер.
    Джессика Альба снялась в фотосессии украинского фотографа
    instagram.com/sashasamsonova

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Американская актриса Джессика Альба в третий раз стала мамой — 31 декабря она родила мальчика.

    Соответствующий снимок сына звезда разместила Instagram.

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    "Лучший подарок на Новый год. Кэш (муж Кэш Уоррен — Ред.) и я чувствуем себя благословенными. Хэвен и Онор уже одержимы своим новым братиком", – поделилась эмоциями Альба.

    По ее словам, сына назвали Хейз.

    instagram.com/jessicaalba
    Сын Джессики Альбы

    Напомним, 7 июня 2008 года у у 36-летней Альбы родилась дочь, названная Онор Мари Уоррен, 13 августа 2011 года у пары родилась вторая дочь — Хэвен Гарнер Уоррен. В июле 2017 года стало известно, что супруги ожидают появления своего третьего ребенка.

    Ранее Джессика Альба снялась в фотосессии украинского фотографа Саши Самсоновой. Голливудская актриса появилась на снимках в белом комбинезоне и роскошном платье.

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