Звезда Голливуда в третий раз стала мамой

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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Американская актриса Джессика Альба в третий раз стала мамой — 31 декабря она родила мальчика.

Соответствующий снимок сына звезда разместила Instagram.

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"Лучший подарок на Новый год. Кэш (муж Кэш Уоррен — Ред.) и я чувствуем себя благословенными. Хэвен и Онор уже одержимы своим новым братиком", – поделилась эмоциями Альба.

По ее словам, сына назвали Хейз.

instagram.com/jessicaalba Сын Джессики Альбы

Напомним, 7 июня 2008 года у у 36-летней Альбы родилась дочь, названная Онор Мари Уоррен, 13 августа 2011 года у пары родилась вторая дочь — Хэвен Гарнер Уоррен. В июле 2017 года стало известно, что супруги ожидают появления своего третьего ребенка.

Ранее Джессика Альба снялась в фотосессии украинского фотографа Саши Самсоновой. Голливудская актриса появилась на снимках в белом комбинезоне и роскошном платье.