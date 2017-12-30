Страшная трагедия в Ивано-Франковске: погибла семья поэтессы

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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Страшная трагедия произошла в Ивано-Франковске 30 декабря. В результате отравления угарным газом погибла целая семья – 2 взрослых и 4 детей. Самому младшому не исполнилось и года. Об этом пишет местное издание "Курс".

Фото со страницы Русаны Гордиенко в Facebook Погибшая поэтесса с семьей

Как выяснили журналисты, это была семья известной в городе поэтессы Оксаны (Русаны) Гордиенко. Ей было 38 лет. От угарного газа погиб ее 27-летний муж Сергей, а также дети: 10-летний сын Огнезар, 10-летняя дочь Ивга, 5-летняя Ведана и сын Тивер, который родился в этом году.

Тела погибших обнаружил знакомый семьи, который сегодня зашел к ним в гости.