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    Культура

    В Ватикане во время уборки нашли работы великого художника

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    Две женские фигуры, одна из которых изображает правосудие, а другая - дружбу, были написаны Рафаэлем примерно в 1519 году. После его смерти о фресках забыли.
    В Ватикане во время уборки нашли работы великого художника
    CNN

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Ватикане во время уборки в музеях нашли две работы кисти мастера эпохи Возрождения Рафаэля Санти, сообщает CNN.

    По мнению экспертов, это последние работы художника перед его ранней смертью в 1520 году в возрасте 37 лет. Две женские фигуры, одна из которых изображает правосудие, а другая — дружбу, были написаны Рафаэлем примерно в 1519 году. После его смерти о фресках забыли.

    Фрески были написаны в банкетном помещении под названием зал Константина. Рафаэль написал фрески по заказу папы Римского Юлия II.

    Сообщается, что восстановление работ Рафаэля и зала Константина продлится до 2022 года и будет стоить $3,1 млн.

    Напомним, картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов, итоговая стоимость с налогами и сборами составит более 450 миллионов долларов, что стало рекордом для произведений, когда-либо проданных на аукционах.

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