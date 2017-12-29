Протест в Голливуде. Актеры придут в черном на церемонию "Золотой глобус"

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Кинозвезды Голливуда объединятся в акции протеста на церемонии награждения "Золотой глобус" против секс-насилия, сообщает издание Entertainment Week.

Номинированные на кинопремию актеры придут на церемонию полностью в черном наряде. Таким образом они выразят протест против сексуальных домогательств в Голливуде.

В черное оденутся не только женщины, но и солидарные с ними мужчины-актеры. Это подтвердили актер Дуэйн Джонсон и стилист Илария Урбинанти.

75-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" состоится в Беверли-Хиллз 7 января.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.