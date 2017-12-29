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    Культура

    Протест в Голливуде. Актеры придут в черном на церемонию "Золотой глобус"

    (обновлено: )1901
    Номинированные на кинопремию актеры придут на церемонию полностью в черном наряде. Таким образом они выразят протест против сексуальных домогательств в Голливуде.
    Кинопремия Золотой глобус
    flickr.com/hayesandjenn

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Кинозвезды Голливуда объединятся в акции протеста на церемонии награждения "Золотой глобус" против секс-насилия, сообщает издание Entertainment Week

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    Номинированные на кинопремию актеры придут на церемонию полностью в черном наряде. Таким образом они выразят протест против сексуальных домогательств в Голливуде.

    В черное оденутся не только женщины, но и солидарные с ними мужчины-актеры. Это подтвердили актер Дуэйн Джонсон и стилист Илария Урбинанти. 

    75-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" состоится в Беверли-Хиллз 7 января. 

    В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

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