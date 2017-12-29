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29.12.201711:33
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    Культура

    Стало известно, когда опубликуют дополнение к списку запрещенных сайтов

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (501)

    (обновлено: )16101
    Министерство информационной политикии сообщает, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф "для служебного пользования".
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    REUTERS Valentyn Ogirenko/Illustration

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики Украины намерено опубликовать в начале 2018 года дополнение к списку сайтов, доступ к которым необходимо запретить в связи с их угрозой для информационной безопасности страны, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ министерства на запрос.

    ВКонтакте остается самым популярным сайтом в Уанете
    РИА Новости Украина
    Запрещенный лидер. "ВКонтакте" остается самым популярным сайтом в Уанете

    В мае президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

    Мининформполитикии сообщает, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф "для служебного пользования".

    "В начале следующего года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф ограничения доступа будет снят", — цитирует ответ ведомства агентство. После этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на сайте министерства.

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