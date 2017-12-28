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    Культура

    Назван самый "пиратский" телесериал

    (обновлено: )168
    Как стало известно, наибольшим количеством людей, одновременно скачивающих финальный эпизод сериала "Игра престолов", стали около 400 тысяч человек.
    Эпизод из сериала Игра престолов
    @gianlia96

    МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Телесериал "Игра престолов" шестой год подряд занимает первое место в рейтинге сериалов, наиболее часто скачиваемых с пиратских ресурсов, сообщает сайт мониторинга файлообмена Torrent Freak.

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    "Шестой год подряд сериал стал самым загружаемым телесериалом с помощью BitTorrent", — пишет портал.

    Отмечается, что наибольшим количеством людей, одновременно скачивающих финальный эпизод сериала, стали около 400 тысяч человек. Также сайт напоминает, что помимо торрента, многие используют стриминговые сервисы, просмотры на которых отследить сложнее.

    На втором месте в рейтинге расположился сериал "Ходячие мертвецы". В десятку самых "пиратских" телешоу также вошли сериалы "Флэш", "Теория большого взрыва", "Побег", "Шерлок" и "Викинги".

    Ранее стало известно, что "Игра престолов" вошла в рейтинг самых популярных зарубежных сериалов 2017 года по версии онлайн-кинотеатра "Амедиатека", наряду с сериалами "Молодой папа" и "Большая маленькая ложь".

    Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

    "Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".

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