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    Культура

    Forbes назвал самых "кассовых" актеров года

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    По данным Forbes, в 2017 году фильмы с Вином Дизелем собрали 1,6 миллиарда долларов, картины с участием Дуэйна Джонсона – 1,5 миллиарда. Издание отмечает, что самым успешным проектом для обоих актеров стала франшиза "Форсаж".
    Голливудский актер Вин Дизель в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Звезда фильмов "Форсаж" американец Вин Дизель возглавил рейтинг Forbes самых кассовых актеров 2017 года, обогнав коллегу по франшизе Дуэйна Джонсона и актрису Галь Гадот, сыгравшую главную роль в картине "Чудо-женщина".

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    По данным издания, в 2017 году фильмы с Дизелем собрали 1,6 миллиарда долларов, картины с участием Джонсона – 1,5 миллиарда. Издание отмечает, что самым успешным проектом для обоих актеров стала франшиза "Форсаж".

    Киноленты с Гадот в 2017 году собрали в общей сложности 1,4 миллиарда долларов.

    В десятку самых кассовых актеров уходящего года также попали Эмма Уотсон (1,3 миллиарда долларов), Джонни Депп (1,1 миллиарда долларов) и звезды новых эпизодов саги "Звездные войны" Дейзи Ридли (1,08 миллиарда долларов) и Джон Бойега (815 миллионов долларов).

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