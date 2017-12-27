Forbes назвал самых "кассовых" актеров года

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Звезда фильмов "Форсаж" американец Вин Дизель возглавил рейтинг Forbes самых кассовых актеров 2017 года, обогнав коллегу по франшизе Дуэйна Джонсона и актрису Галь Гадот, сыгравшую главную роль в картине "Чудо-женщина".

По данным издания, в 2017 году фильмы с Дизелем собрали 1,6 миллиарда долларов, картины с участием Джонсона – 1,5 миллиарда. Издание отмечает, что самым успешным проектом для обоих актеров стала франшиза "Форсаж".

Киноленты с Гадот в 2017 году собрали в общей сложности 1,4 миллиарда долларов.

В десятку самых кассовых актеров уходящего года также попали Эмма Уотсон (1,3 миллиарда долларов), Джонни Депп (1,1 миллиарда долларов) и звезды новых эпизодов саги "Звездные войны" Дейзи Ридли (1,08 миллиарда долларов) и Джон Бойега (815 миллионов долларов).