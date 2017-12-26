Стала известна причина смерти композитора Владимира Шаинского

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Знаменитый композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Информацию о трагедии подтвердил сын Шаинского, который сообщил некоторые подробности этого трагического события. Он заявил, что композитор скончался после тяжелой операции, связанной с онкологическим заболеванием, передает Рен-ТВ.

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Шаинский в течение шести лет страдал от рака. Первую опухоль артисту удалили в 2011 году. В очередной раз болезнь дала о себе знать спустя четыре года: тогда у композитора обнаружили рак желудка. Ему пришлось пережить еще одну операцию. Последние годы жизни Шаинский провел в США.