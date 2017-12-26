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    Культура

    Сексуальная Меган Фокс подарила фанатам на Рождество откровенное фото

    (обновлено: )33720
    Фото звезда опубликовала на своей странице в instagram и поздравила всех с Рождеством и Новым годом. Мама троих детей позирует в белом кружевном комплекте.
    Актриса Меган Фокс
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Известная голливудская актриса и модель Меган Фокс решила подарить своим поклонникам на Рождество откровенное фото в белье.

    Фото звезда опубликовала на своей странице в instagram и поздравила всех с Рождеством и Новым годом.

    Мама троих детей позирует в белом кружевном комплекте, напоминая фанатам о скором запуске собственной линейки белья. 

    Всего за несколько дней эротическое поздравление Фокс набрало 500 000 лайков.

    Напомним, 22-летняя нидерландская топ-модель Роми Стрейд разорвала Instagram, опубликовав короткий ролик со своей тренировкой. В клипе одна из "ангелов" компании Victoria’s Secret занимается с гантелями перед зеркалом в сексуальном кружевном нижнем белье и в туфлях на высоких каблуках.

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