Сексуальная Меган Фокс подарила фанатам на Рождество откровенное фото

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Известная голливудская актриса и модель Меган Фокс решила подарить своим поклонникам на Рождество откровенное фото в белье.

Фото звезда опубликовала на своей странице в instagram и поздравила всех с Рождеством и Новым годом.

Мама троих детей позирует в белом кружевном комплекте, напоминая фанатам о скором запуске собственной линейки белья.

Всего за несколько дней эротическое поздравление Фокс набрало 500 000 лайков.

instagram.com/the_native_tiger Меган Фокс

Напомним, 22-летняя нидерландская топ-модель Роми Стрейд разорвала Instagram, опубликовав короткий ролик со своей тренировкой. В клипе одна из "ангелов" компании Victoria’s Secret занимается с гантелями перед зеркалом в сексуальном кружевном нижнем белье и в туфлях на высоких каблуках.