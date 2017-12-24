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    Известный дирижер отверг обвинения в домогательствах

    (обновлено: )1901
    Главный дирижер Лондонского королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа заявил, что обвинения в его адрес повергают в шок не только его, но и друзей и коллег.
    Дирижер Шарль Дютуа
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Главный дирижер Лондонского королевского филармонического оркестра, швейцарский маэстро Шарль Дютуа отверг обвинения в домогательствах, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

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    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о том, что три оперные певицы и исполнительница классической музыки обвинили Дютуа в домогательствах, происходивших в перерывах между репетициями и выступлениями в период с 1985 по 2010 годы.

    "Обвинения в мой адрес повергают в шок не только меня, но и моих друзей и коллег. Я не признаю… действия, описанные в СМИ", — говорится в заявлении дирижера, выдержки из которого приводит Би-би-си.

    Кроме того, Дютуа заявил, что обратился за консультацией к юристу и собирается защищать себя в суде.

    Как ранее сообщили СМИ, на фоне скандала дирижер лишился работы в Бостонском симфоническом оркестре, Нью-Йоркском филармоническом оркестре и Сан-Францисском симфоническом оркестре.

    В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.

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