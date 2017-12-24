Известный дирижер отверг обвинения в домогательствах

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КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Главный дирижер Лондонского королевского филармонического оркестра, швейцарский маэстро Шарль Дютуа отверг обвинения в домогательствах, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о том, что три оперные певицы и исполнительница классической музыки обвинили Дютуа в домогательствах, происходивших в перерывах между репетициями и выступлениями в период с 1985 по 2010 годы.

"Обвинения в мой адрес повергают в шок не только меня, но и моих друзей и коллег. Я не признаю… действия, описанные в СМИ", — говорится в заявлении дирижера, выдержки из которого приводит Би-би-си.

Кроме того, Дютуа заявил, что обратился за консультацией к юристу и собирается защищать себя в суде.

Как ранее сообщили СМИ, на фоне скандала дирижер лишился работы в Бостонском симфоническом оркестре, Нью-Йоркском филармоническом оркестре и Сан-Францисском симфоническом оркестре.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.