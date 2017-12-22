Тысячи человек требуют убрать Мэтта Дэймона из "Восьми подруг Оушена"

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Более 19 тысяч человек подписали петицию, требуя вырезать эпизоды с участием американского актера Мэтта Дэймона из фильма "Восемь подруг Оушена" (Ocean's 8).

Так люди отреагировали на его комментарии относительно скандалов, связанных с сексуальными домогательствами.

Авторы петиции отмечают, что актер ранее заявил о готовности работать с людьми, обвиняемыми в сексуальных домогательствах, в зависимости от ситуации.

"Такое поведение непозволительно – это просто омерзительно. Мэтт Дэймон не должен быть в этом фильме", — говорится в петиции. Активисты считают, что данный фильм должен стать вдохновением для женщин. На данный момент собраны более 19,2 тысячи подписей.

Американский актер снова сыграет Лайнуса Колдуэлла в продолжении известной комедии об ограблении. В ней также принимают участие Сандра Буллок, Кейт Бланшетт и Энн Хэтэуэй.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.