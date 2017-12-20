наверх
20.12.201707:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Российский Первый канал не покажет "Иронию судьбы" в новогоднюю ночь

    (обновлено: )28930
    В дирекции общественных связей российского Первого канала пояснили, что "Ирония судьбы" является частью пакета Мосфильма, который делится и ротируется с каналом "Россия 1".
    Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Актер Георгий Бурков
    фото Мосфильм

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Легендарная советская новогодняя кинокомедия "Ирония судьбы, или С легким паром" 31 декабря будет показана в России не на Первом канале, а на "России 1", это связано с ротацией прав на "золотой фонд" Мосфильма, сообщили РИА Новости представители телеканалов.

    Кадр из мультфильма Трое из Простоквашино
    Враг нации определен - кот Матроскин. О запрете фильмов РФ и СССР

    "В этом году "Ирония судьбы, или С легким паром" будет показана на России 1", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

    В дирекции общественных связей российского Первого канала в свою очередь пояснили, что "Ирония судьбы" является частью пакета Мосфильма, который делится и ротируется между каналами.

    Смотрите также: Праздник приближается! Новогодние елки в городах Украины

    "Так, в этом году у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале. Обе картины Первый канал покажет 31 декабря — в 16.50 "Кавказскую пленницу" и в 21.15 "Иван Васильевич…", — сообщил собеседник агентства.

    В то же время в сетке вещания Первого канала 31 января стоит картина "Ирония судьбы. Продолжение" с участием Сергея Безрукова, Елизаветы Боярской, Константина Хабенского, Андрея Мягкова, Юрия Яковлева, Барбары Брыльской и других знакомых миллионам россиян актеров.

    Ранее сообщалось, что "Ирония судьбы" возвращается на телеэкраны украинцев

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заторы на трассе Киев - Одесса
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Флаги США и России
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Открытое письмо Михаила Саакашвили к Петру Порошенко
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент