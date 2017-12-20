Российский Первый канал не покажет "Иронию судьбы" в новогоднюю ночь

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Легендарная советская новогодняя кинокомедия "Ирония судьбы, или С легким паром" 31 декабря будет показана в России не на Первом канале, а на "России 1", это связано с ротацией прав на "золотой фонд" Мосфильма, сообщили РИА Новости представители телеканалов.

"В этом году "Ирония судьбы, или С легким паром" будет показана на России 1", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

В дирекции общественных связей российского Первого канала в свою очередь пояснили, что "Ирония судьбы" является частью пакета Мосфильма, который делится и ротируется между каналами.

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"Так, в этом году у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале. Обе картины Первый канал покажет 31 декабря — в 16.50 "Кавказскую пленницу" и в 21.15 "Иван Васильевич…", — сообщил собеседник агентства.

В то же время в сетке вещания Первого канала 31 января стоит картина "Ирония судьбы. Продолжение" с участием Сергея Безрукова, Елизаветы Боярской, Константина Хабенского, Андрея Мягкова, Юрия Яковлева, Барбары Брыльской и других знакомых миллионам россиян актеров.

Ранее сообщалось, что "Ирония судьбы" возвращается на телеэкраны украинцев.