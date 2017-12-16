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    Культура

    Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной - СМИ

    (обновлено: )461
    Как отмечается, влюбленные Ричард Гир и Алехандра Сильва вышли в свет вместе. На безымянном пальце Алехандры можно заметить роскошное кольцо.
    Ричард Гир и Алехандра Сильва
    @alejandra_silva

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Известный голливудский актер Ричард Гир, которому 68 лет, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – 34-летней Алехандре Сильве.

    Влюбленные Ричард Гир и Алехандра Сильва вышли в свет вместе. На безымянном пальце Алехандры можно заметить роскошное кольцо.

    Пара пока никак не прокомментировала информацию о помолвке.

    Роналду в декабре получил "Золотой мяч", как лучший игрок 2017 года. Трофей стал для него пятым в карьере. В интервью журналу France Football португалец заявил, что "нет игрока более совершенного, чем он сам", и назвал себя лучшим футболистом в истории.

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