Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной - СМИ

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Известный голливудский актер Ричард Гир, которому 68 лет, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – 34-летней Алехандре Сильве.

Влюбленные Ричард Гир и Алехандра Сильва вышли в свет вместе. На безымянном пальце Алехандры можно заметить роскошное кольцо.

Пара пока никак не прокомментировала информацию о помолвке.

Роналду в декабре получил "Золотой мяч", как лучший игрок 2017 года. Трофей стал для него пятым в карьере. В интервью журналу France Football португалец заявил, что "нет игрока более совершенного, чем он сам", и назвал себя лучшим футболистом в истории.