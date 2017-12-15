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    Forbes назвал самых прибыльных актеров года

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    По данным издания, первое место в этом списке занял Джереми Реннер, который принес студиям 93,8 долл кассовых сборов. Второе место заняла Эмма Уотсон.
    Актер Джереми Реннер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Журнал Forbes составил рейтинг самых прибыльных актеров 2017 года. 

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    По данным издания, первое место в этом списке занял Джереми Реннер, который принес студиям 93,8 долл кассовых сборов.

    Второе место заняла Эмма Уотсон (70,7 долл. за каждый доллар гонорара), на третьем месте — Скарлетт Йоханссон (66,5 долл).

    Четвертое место занимает Эми Адамс (46,1 долл), пятое — Крис Пратт (34,4 долл).

    Как сообщалось ранее, Марк Уолберг возглавил рейтинг журнала Forbes самых переплаченных актеров Голливуда за 2017 год, в список также вошли Брэд Питт, Ченнинг Татум и Кристиан Бэйл.

     

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