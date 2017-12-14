Назван самый переплаченный актер по версии Forbes

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Марк Уолберг возглавил рейтинг журнала Forbes самых переплаченных актеров Голливуда за 2017 год, в список также вошли Брэд Питт, Ченнинг Татум и Кристиан Бэйл.

Составляя подборку, журнал оценивал крайние три фильма голливудских актеров, вышедшие не позднее 1 июня 2017 года. Анимационные фильмы или картины, в которых исполнитель сыграл небольшую роль, не рассматривались.

По подсчетам Forbes, Уолберг приносил лишь 4,4 доллара прибыли за каждый доллар, заплаченный ему за работу. Вышедшая в прошлом году драма "Глубоководный горизонт", в которой он выступил продюсером и исполнителем одной из основных ролей, по итоговым сборам едва покрыла свой бюджет.

Второе место в списке занял Бэйл — исполнитель главной роли в исторической драме "Обещание", посвященной геноциду армянского народа. Фильм провалился по кассовым сборам, покрыв лишь 11% от своего бюджета. Сообщается, что за каждый потраченный на него доллар Бэйл принес 6,7 доллара прибыли.

Татум занял третье место отчасти из-за картины "Удача Логана", принесшей не слишком большой доход. Четвертое место закрепилось за Дензелом Вашингтоном. Среди его неудач издание назвало фильм "Ограды", который не получил большого признания за рубежом, и картину "Великолепная семёрка".

Завершает подборку Брэд Питт, прошлогодний фильм которого "Союзники" также не отличился высокими кассовыми сборами по сравнению с бюджетом.

Многомиллионные сборы могут показаться впечатляющими, однако в голливудском учете дело обстоит несколько по-другому, поясняет Forbes. Итоговый доход делится между студиями и кинотеатрами, покрывает затраты на рекламу и выпуск картины, которые не включены в бюджет производства. На фоне этого фильмы де-факто становятся намного дороже.

Forbes дополнительно отмечает, что оценивал как актеров, так и актрис. Однако даже самые высокооплачиваемые исполнительницы, по его данным, зарабатывают меньше, чем их коллеги-мужчины по съемочному цеху. Поэтому женщинам сложнее достичь "роковой комбинации", состоящей из внушительного гонорара и провала картины в кинотеатрах.