В постели втроем: украинская певица опубликовала пикантное фото с девушками

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Известная украинская поп-певица, бывшая солистка женской группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала провокативный снимок в своем Instagram.

На фото Анна позирует в постели с двумя девушками: российскими телеведущими Машей Иваковой и Валерией Дергилевой.

"Главное встречать утро в правильной компании. Нежной, красивой и очень сексуальной", — написала Седокова.

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Ранее Седокова разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена обнаженной в постели.