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    Культура

    В постели втроем: украинская певица опубликовала пикантное фото с девушками

    (обновлено: )64411
    На фото Анна Седокова позирует в постели в "правильной компании": с российскими телеведущими Машей Иваковой и Валерией Дергилевой.
    Анна Седокова в постели с другими девушками
    Фото Instagram Анны Седоковой

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Известная украинская поп-певица, бывшая солистка женской группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала провокативный снимок в своем Instagram.

    На фото Анна позирует в постели с двумя девушками: российскими телеведущими Машей Иваковой и Валерией Дергилевой.

    "Главное встречать утро в правильной компании. Нежной, красивой и очень сексуальной", — написала Седокова.

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    Ранее Седокова разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена обнаженной в постели.

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