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    Культура

    Звезда фильма "Человек-паук" в ожидании первенца

    (обновлено: )97
    Согласно данным СМИ, 35-летняя звезда ленты "Человек-паук" родит своему жениху, актеру Джесси Племонсу малыша. Больше информации пока не сообщается.
    Актриса Кирстен Данст
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Известная американская актриса Кирстен Данст вскоре станет мамой в первый раз. Об этом пишет издание Mirror.

    35-летняя звезда ленты "Человек-паук" родит своему жениху, актеру Джесси Племонсу малыша.  Больше информации пока не сообщается.

    Напомним, что 35-летняя Кирстен Данст и 29-летний Джесси Племонс начали встречаться 2016 года. Кирстен и Джесси познакомились во время съемок в сериале "Фарго". В январе 2017 года стало известно, что пара обручилась.

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