Во Львове открыли первый в Украине памятник поэту Богдану-Игорю Антоничу

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Во Львове сегодня торжественно открыли первый в Украине памятник украинскому поэту и прозаику Богдану-Игорю Антоничу.

Памятник установлен на улице Городокской в сквере возле цирка, поскольку именно на этой улице Антонич долгое время жил в арендованной квартире.

В церемонии открытия приняли участие представители власти, общественных организаций, творческие деятели, горожане, говорится на сайте Львова.

Памятник поэту выполнен из бронзы и гранита, его высота составляет 4,5 метра.

Монумент стал первым памятником поэту в Украине. Еще один памятник есть в селе Новица на Лемковщине (теперь это территория Польши), где родился поэт. Этот памятник установили еще в 1989 году по инициативе львовских писателей.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко со своим словенским коллегой Борутом Пахором приняли участие в открытии памятника Григорию Сковороде в одном из центральных парков столицы Словении — Любляне.