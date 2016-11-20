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    Во Львове открыли первый в Украине памятник поэту Богдану-Игорю Антоничу

    (обновлено: )212
    Согласно информации, в церемонии открытия приняли участие представители власти, общественных организаций, творческие деятели, горожане. Памятник поэту выполнен из бронзы и гранита.
    Во Львове открыли первый в Украине памятник поэту Богдану-Игорю Антоничу
    Сайт Львова

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Во Львове сегодня торжественно открыли первый в Украине памятник украинскому поэту и прозаику Богдану-Игорю Антоничу.

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    Памятник установлен на улице Городокской в сквере возле цирка, поскольку именно на этой улице Антонич долгое время жил в арендованной квартире.

    В церемонии открытия приняли участие представители власти, общественных организаций, творческие деятели, горожане, говорится на сайте Львова.

    Памятник поэту выполнен из бронзы и гранита, его высота составляет 4,5 метра. 

    Монумент стал первым памятником поэту в Украине. Еще один памятник есть в селе Новица на Лемковщине (теперь это территория Польши), где родился поэт. Этот памятник установили еще в 1989 году по инициативе львовских писателей.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко со своим словенским коллегой Борутом Пахором приняли участие в открытии памятника Григорию Сковороде в одном из центральных парков столицы Словении — Любляне.

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