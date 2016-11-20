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    Культура

    Притула станет ведущим Евровидения-2017

    Тема:

    Без России: старт Евровидения в Киеве. (722)

    (обновлено: )83012
    Имя артиста, который представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в мае 2017 года, станет известно во время финала 25 февраля.
    Сергей Притула
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Шоумен Сергей Притула станет ведущим прямых эфиров национального отбора на Евровидение-2017, сообщил Новый канал в Instagram.

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    Партія УДАР Віталія Кличка/youtube
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    Отмечается, что эфиры начнутся 4 февраля параллельно на телеканалах СТБ и UА Первый.

    В то же время,  имя артиста, который представит Украину на международном песенном конкурсе в мае 2017 года, станет известно во время финала 25 февраля.

    Напомним, песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Киеве в мае.

    Оценивать конкурсантов будет композитор, музыкальный продюсер Константин Меладзе и победительница Евровидения 2016 Джамала.

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