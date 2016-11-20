Притула станет ведущим Евровидения-2017

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Шоумен Сергей Притула станет ведущим прямых эфиров национального отбора на Евровидение-2017, сообщил Новый канал в Instagram.

Отмечается, что эфиры начнутся 4 февраля параллельно на телеканалах СТБ и UА Первый.

В то же время, имя артиста, который представит Украину на международном песенном конкурсе в мае 2017 года, станет известно во время финала 25 февраля.

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Киеве в мае.

Оценивать конкурсантов будет композитор, музыкальный продюсер Константин Меладзе и победительница Евровидения 2016 Джамала.