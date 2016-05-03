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    Организаторы Евровидения "присоединили" Кубань к Украине

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    Без России: старт Евровидения в Киеве. (722)

    (обновлено: )220363830
    Во время выступления участников конкурса на экране были изображены контуры страны, которую они представляют, окрашенные в цвета национальных флагов. В выступлении Джамалы на карте Украины, как видно, значится и Кубань.
    Джамала в ходе национального отбора на Евровидение-2016 в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2016" выпустили ролик фрагментов выступлений участников, в котором "присоединили" российскую Кубань к Украине.

    Скриншот из ролика выступлений участников Евровидения

    Так, во время выступления каждого из участников внизу видео разместили контуры стран, которые представляют исполнители, окрасив их в цвета национальных флагов. В выступлении Джамалы на карте Украины, как видно, значится и Кубань.

    На Евровидении Кубань присоединили к Украине: появилось видео
    Natasha Karmanskaia/Youtube
    На "Евровидении" Кубань стала частью Украины: появилось видео

    В выступлении Сергея Лазарева, который представляет Россию, тоже есть Кубань.

    Напомним, на Евровидении-2016 запретили крымскотатарский флаг, однако организаторы конкурса принесли свои извинения за запрет.

    Джамала – украинская певица крымскотатарского происхождения. Исполняет авторскую музыку в стиле джаз, соул, ритм-н-блюз. Стала известна после получения гран-при на конкурсе молодых исполнителей "Новая Волна" в Юрмале в 2009 году.

    Песня "1944", представленная Джамалой, посвящена депортации крымских татар. "В прошлом году я сочинила "1944", знаковую для меня композицию. На ее написание меня вдохновил рассказ моей прабабушки Назыл-хан о трагедии, которая произошла с нашей семьей и со всем крымскотатарским народом в 1944-м… На самом деле, тема этой песни близка очень многим людям в самых разных странах мира… Для меня это очень личная песня, и мне бы очень хотелось, чтобы месседж, который в ней содержится, услышало как можно больше людей и в нашей стране, и за ее пределами", — сообщила певица в соцсетях.

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