Писательница Татьяна Толстая отмечает 65-летний юбилей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости Украина. Российская писательница Татьяна Толстая отмечает во вторник 65-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Писатель, публицист Татьяна Никитична Толстая родилась 3 мая 1951 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) в семье, известной своими литературными традициями. Ее дедом по отцовской линии был писатель Алексей Толстой, бабушка – поэтесса Наталья Крандиевская, дед по материнской линии – переводчик Михаил Лозинский. Отец – профессор физики Никита Толстой.

В 1974 году Татьяна Толстая окончила отделение классической филологии Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета.

В начале 1980-х годов переехала в Москву, работала корректором в журнале "Наука".

В 1983 году в журнале "Аврора" был опубликован ее первый рассказ "На золотом крыльце сидели…", который был замечен читателями и критикой, а дебют автора признан одним из лучших в 1980-х годах. Затем вышли в свет еще 19 рассказов и новелла "Сюжет", 13 из них – "Факир", "Круг", "Потеря", "Милая Шура", "Река Оккервиль" и другие составили сборник "На золотом крыльце сидели…" (1987).

В 1988 году Толстая была принята в Союз писателей СССР, в 1989 году стала членом русского ПЕН-центра.

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В 1991 году она вела рубрику "Своя колокольня" в еженедельнике "Московские новости".

В 1990-х годах Татьяна Толстая преподавала русскую литературу в США. В этот период ее рассказы были переведены на английский, немецкий, французский, шведский и другие языки.

В конце 1990-х годов вышли сборники рассказов "Любишь — не любишь" (1997), "Сестры" (в соавторстве с сестрой Наталией Толстой, 1998), "Река Оккервиль" (1999).

В 2000 году был опубликован роман Толстой "Кысь" о мутирующей после ядерного взрыва России, вызвавший много откликов.

В 2000-х годах были изданы сборники писательницы "День. Личное" (2001), "Ночь" (2001), "Двое" (в соавторстве с Наталией Толстой, 2001), "Изюм" (2002), "Круг" (2003), "Белые стены" (2004), "Женский день" (2006), "Не Кысь" (2007), "Река" (2007), "Кысь. Зверотур. Рассказы" (2009), "Легкие миры" (2014).

В 2014 году опубликованы повести "На малом огне" и "Невидимая дева".

В 2015 году вышла книга Татьяны Толстой "Войлочный век", состоящая из рассказов, публицистики и миниатюр. В том же году была опубликована книга "Девушка в цвету".

В 2002-2014 годах совместно с Авдотьей Смирновой она была ведущей интеллектуального ток-шоу "Школа злословия" на телеканале НТВ.

Татьяна Толстая – лауреат премии "Триумф" за 2001 год.

В 2003 году она была удостоена награды в области телевидения "ТЭФИ".

В 2010 году Толстая стала обладателем приза в номинации "Новая культура новой Европы", который ей был вручен на ХХ Международном экономическом форуме в польском городе Крыница-Здруй (Малопольское воеводство).

В 2012 году она вошла в десятку рейтинга "Сто самых влиятельных женщин России", составленного радиостанцией "Эхо Москвы", информационными агентствами РИА Новости, "Интерфакс" и журналом "Огонёк", в номинации "Культура".

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В 2014 году Татьяна Толстая стала лауреатом литературной премии Белкина за повесть "Легкие миры".

У Татьяны Толстой двое сыновей: Артемий Лебедев – известный дизайнер и Алексей Лебедев – фотограф и архитектор.

Ранее сообщалось, что пианист и организатор "Odessa Jazz Fest" Юрий Кузнецов умер в ночь на 2 мая после тяжелой болезни.