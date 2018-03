Актриса Наталья Андрейченко отмечает во вторник 60-летие

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Актриса театра и кино Наталья Эдуардовна Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Ее мать была инспектором в Министерстве просвещения, отец работал на авиазаводе.

Училась в музыкальной школе по классу аккордеона.

В 1977 году Андрейченко окончила ВГИК, мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой.

В кино дебютировала, учась на втором курсе, в фильме "От зари до зари" (1975). К окончанию ВГИКа на ее счету было пять ролей. Наиболее интересные работы тех лет – роль Танюши в "Степановой памятке" Константина Ершова (1976) и крошечный эпизод ("девка на возу") в "Степи" (1977) Сергея Бондарчука.

Известность в профессиональных кинематографических кругах Наталья Андрейченко приобрела после роли красавицы-сибирячки Насти Соломиной в "Сибириаде" (1978) Андрея Кончаловского. Еще одной заметной работой тех лет является трагическая роль Ольги в военной драме "Торговка и поэт" Самсона Самсонова.

В 1983 году на экраны вышли два самых популярных фильма с участием Андрейченко – "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского и "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе. Роль Любы Антиповой в фильме Петра Тодоровского "Военно-полевой роман" остается вершиной актерской карьеры Андрейченко.

1980-е годах Андрейченко активно снималась в советских кино- и телефильмах: "Свадебная ночь" (1980), "Коней на переправе не меняют" (1980), "Дамы приглашают кавалеров" (1980), "Людмила" (1982), "Человек, который закрыл город" (1982), "Нам здесь жить" (1982), "Двое под одним зонтом" (1983), сериалах "Мужество" (1980) и "Инспектор Лосев" (1982). Актриса сыграла главные роли в картинах "Марица" (1985), "Прости" (1987), "Под знаком красного креста" (1987), "Леди Макбет Мценского уезда" (1989) и американском телесериале "Петр Великий" (Peter the Great, 1986).

В 1990-х годах Наталья Андрейченко снялась в сериале Сергея Бондарчука "Тихий Дон" (1992, 2006) в роли Дарьи, в голливудских фильмах "Свечи в темноте" (Candles in the Dark, 1993), "Маленькая Одесса" (Little Odessa, 1994), "Аврора. Операция перехват" (Aurora: Operation Intercept, 1995), "Нежить" (Modern Vampires, 1998), "Таторт — русская рулетка" (Tatort — Russisches Roulette, 1998) и др.

В 2000-х годах актриса сыграла главные роли в фильмах "Формула счастья" (2000) и "Подари мне лунный свет" (2001), "Жизнь взаймы" (2008), "На крыше мира" (2008), снималась в кинолентах "О'Кей или Дело в шляпе" (2002), "Грехи отцов" (2004), "Моя большая армянская свадьба" (2004), "Очень русский детектив" (2008).

На театральной сцене Андрейченко была известна ролью Нади в спектакле "Серсо" в постановке режиссера Анатолия Васильева, премьера которого состоялась в 1985 году. Затем она выходила на драматическую сцену в Театре-студии Табакова в спектакле "Вера, Любовь, Надежда" по пьесе австрийского драматурга Едена фон Хорварда. Следующей ее работой был спектакль "Прекрасное лекарство от тоски", поставленный Иосифом Райхельгаузом в театре "Школа современной пьесы".

В 1996 году актриса выступила в роли вокалистки, выпустив совместно с группой Natasha & GooSee ("Наташа и гуси") альбом MOST.

Андрейченко была соведущей Павла Веденяпина в телепрограмме "Поехали" (ОРТ), для телеканала "ТВ-Центр" в 1999 году сняла авторскую программу "Русские в мировом кино". В 2011 году совместно с Дмитрием Нагиевым вела реалити-шоу "Мама в законе" на телеканале "Перец".

Наталья Андрейченко – заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1984).

В 1984 году на Международном кинофестивале в Вальядолиде (Испания) актриса получила приз за лучшее исполнение женской роли в кинофильме "Военно-полевой роман". В 1987 году она была названа лучшей актрисой года по результатам опроса журнала "Советский экран".

Актриса дважды была замужем. Первым ее супругом был композитор Максим Дунаевский, вторым – австрийский актер и кинорежиссер Максимилиан Шелл. От первого брака у Натальи Андрейченко сын Дмитрий, от второго – дочь Анастасия.

В 1991 году актриса эмигрировала в США к мужу, Максимилиану Шеллу. После развода в 2005 году вернулась в Россию. В настоящее время живет в Мексике и США.