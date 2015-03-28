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    Николас Кейдж снимет фильм о бен Ладене в Марокко

    (обновлено: )103
    В фильме "Армия одного" (Army of One), основанном на реальных событиях, Кейдж исполнит главную роль Гэри Фолкнера, американского строителя, самостоятельно разыскивающего лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усаму Бен Ладена в Афганистане.
    Николас Кейдж
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский актер, продюсер и режиссер, лауреат премии Оскар Николас Кейдж планирует отснять часть сцен своего сатирического фильма об Усаме бен Ладене в Марокко, сообщает новостной портал Morocco World News.

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    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
    Закрытие 71-го Венецианского кинофестиваля

    В фильме "Армия одного" (Army of One), основанном на реальных событиях, Кейдж исполнит главную роль Гэри Фолкнера, американского строителя, самостоятельно разыскивающего лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усаму Бен Ладена в Афганистане.

    Марокко является одной из самых популярных съемочных площадок в арабском мире благодаря стабильной, мирной обстановке и ландшафтному разнообразию. В Марокко снимали такие фильмы, как "Миссия невыполнима 5", "Снайпер", а также выходящий в октябре 2015 года фильм "Спектр" из серии об агенте Джеймсе Бонде.

    Фильм "Армия одного", сценарий которого основан на статье журнала GQ, выйдет в прокат в конце 2015 года. Над картиной Кейдж работает вместе с режиссером Ларри Чарльзом, который более всего известен фильмом "Диктатор".

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