Николас Кейдж снимет фильм о бен Ладене в Марокко

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский актер, продюсер и режиссер, лауреат премии Оскар Николас Кейдж планирует отснять часть сцен своего сатирического фильма об Усаме бен Ладене в Марокко, сообщает новостной портал Morocco World News.

В фильме "Армия одного" (Army of One), основанном на реальных событиях, Кейдж исполнит главную роль Гэри Фолкнера, американского строителя, самостоятельно разыскивающего лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усаму Бен Ладена в Афганистане.

Марокко является одной из самых популярных съемочных площадок в арабском мире благодаря стабильной, мирной обстановке и ландшафтному разнообразию. В Марокко снимали такие фильмы, как "Миссия невыполнима 5", "Снайпер", а также выходящий в октябре 2015 года фильм "Спектр" из серии об агенте Джеймсе Бонде.

Фильм "Армия одного", сценарий которого основан на статье журнала GQ, выйдет в прокат в конце 2015 года. Над картиной Кейдж работает вместе с режиссером Ларри Чарльзом, который более всего известен фильмом "Диктатор".