Прокуратура Торонто сняла с Бибера обвинения в избиении водителя лимузина

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прокурор города Торонто снял в понедельник обвинения с канадского певца Джастина Бибера, который подозревался в избиении водителя лимузина, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Расследование было начато в декабре 2013 года. Бибер и пятеро его приятелей подозревались в избиении водителя лимузина, в который они сели у одного из ночных клубов города Торонто. О нападении заявил в полицию сам потерпевший. По словам прокурора, обвинения сняты в связи с отсутствием достаточных доказательств.

Это не единственное дело, в связи с которым 20-летний певец оказывался в суде. Так, 29 августа он был арестован за опасное вождение в сельской местности в штате Онтарио. Бибер спровоцировал столкновения минивэна и вездехода, за которым последовала драка.

Джастин Бибер получил известность после появления роликов на YouTube, в которых он исполнял песни собственного сочинения в стиле R'n'B. К настоящему времени артист записал три альбома, которые разошлись общим тиражом 15 миллионов экземпляров. Исполнитель регулярно становится фигурантом скандальных историй.