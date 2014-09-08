наверх
10.03.201803:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Культура

    Прокуратура Торонто сняла с Бибера обвинения в избиении водителя лимузина

    165
    Бибер и пятеро его приятелей подозревались в избиении водителя лимузина, в который они сели у одного из ночных клубов города Торонто.
    Канадский поп-певец Джастин Бибер. Архивное фото
    RIA News Михаил Листопадов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прокурор города Торонто снял в понедельник обвинения с канадского певца Джастина Бибера, который подозревался в избиении водителя лимузина, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Расследование было начато в декабре 2013 года. Бибер и пятеро его приятелей подозревались в избиении водителя лимузина, в который они сели у одного из ночных клубов города Торонто. О нападении заявил в полицию сам потерпевший. По словам прокурора, обвинения сняты в связи с отсутствием достаточных доказательств.

    Это не единственное дело, в связи с которым 20-летний певец оказывался в суде. Так, 29 августа он был арестован за опасное вождение в сельской местности в штате Онтарио. Бибер спровоцировал столкновения минивэна и вездехода, за которым последовала драка.

    Джастин Бибер получил известность после появления роликов на YouTube, в которых он исполнял песни собственного сочинения в стиле R'n'B. К настоящему времени артист записал три альбома, которые разошлись общим тиражом 15 миллионов экземпляров. Исполнитель регулярно становится фигурантом скандальных историй.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине