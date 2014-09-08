В Тбилиси пройдет Международный фестиваль кино- и телеоператоров - СМИ

ТБИЛИСИ, 8 сен — РИА Новости. Четвертый Международный фестиваль кино- и телеоператоров "Золотой глаз" пройдет в Тбилисском концертном зале (Филармония) 16-18 октября, сообщили агентству "Новости-Грузия" организаторы мероприятия в понедельник.

"Фестиваль был основан в 2009 году и проводится ежегодно. С каждым годом интерес к нему растет. С 6 сентября мы начали регистрацию конкурсантов. Поступают заявки из разных стран мира, в том числе из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Дании, Македонии и так далее. У нас очень гибкая система регистрации. В этом году мы ожидаем высокую активность", — заявил исполнительный директор Международного фонда инновационных технологий Леван Кацадзе.

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Все желающие принять участие в фестивале смогут пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия goldeneye.ge до 20 сентября и представить в указанные сроки конкурсную работу.

Жюри фестиваля определит победителей в следующих номинациях: лучшая кинооператорская работа, лучшая телеоператорская работа, рискованный кадр, лучшая студенческая работа. Автор самой лучшей работы, в случае особой симпатии жюри, получит гран-при "Золотой глаз".

В рамках фестиваля пройдут различные образовательные мероприятия, а также международная выставка, на которой будет представлена техника ведущих мировых производителей. Специально приглашенные гости проведут мастер-классы для работников кино- и телеиндустрии.

"Золотой глаз" — это ежегодный международный фестиваль, целью которого является повышение мотивации операторов и работников теле- и киноиндустрии, помощь в улучшении и повышении их профессиональных навыков.