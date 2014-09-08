Греческие археологи нашли двух кариатид в древнем захоронении в Амфиполе

АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости. Археологи, занимающиеся раскопками захоронения времен Александра Македонского в городе Амфиполе на севере Греции, обнаружили там двух кариатид, сообщает в воскресенье министерство культуры Греции.

Кариатида — статуя стоящей, одетой женщины, которая служит опорой балки здания (или образно выражает эту функцию). Кариатиды были широко распространены в архитектуре античности.

Раскопки в районе холма Каста вблизи Амфиполя ведутся с 2012 года, в последние два месяца они оказались в центре внимания, поскольку археологи ожидают крупных открытий. Захоронение близ Амфиполя — самое крупное на территории Греции: оно обнесено стеной протяженностью почти 500 метров. Вход в гробницу охраняют два безголовых сфинкса из белого мрамора с острова Тасос, высота статуй составляет 1,45 метра. С головами их высота могла бы достигать двух метров. В погребальный комплекс ведет широкая пятиметровая дорога, вход украшен уникальным орнаментом, сохранилась часть фресок.

Историки уверены, что открытия на этом захоронении станут одними из самых значительных за последние годы, важное политическое значение отводят находкам и греческие политики. Пока же место раскопок взято под усиленную охрану полиции, поскольку к нему потянулись тысячи туристов. Посмотреть за ходом раскопок неспециалисты могут со смотровых площадок.

Важные находки

"В субботу после очистки от грунта были найдены два мраморных пилястра, а между ними две превосходные кариатиды, сделанные из мрамора с острова Тасос, размером 0,2 метра на 0,6 метра. Лицо одной из кариатид почти не тронуто, у другой сильно повреждено", — сообщает греческое министерство культуры, опубликовавшее и снимки уникальных находок.

"Кудри спадают на плечи кариатид, фигуры одеты в тунику с рукавами. Левая рука одной и правая рука другой как будто символически закрывают вход в гробницу. Скульптуры выполнены в той же технике, что и сфинксы. На них остались следы синей и красной краски. В наносном слое песка найдены фрагменты скульптур", — описывает находку ведомство.

По мнению сотрудников министерства, второй вход с кариатидами позволяет сделать вывод, что погребальному комплексу придавалось особо важное значение. Сейчас ученых отделяет от захоронения лишь стена из известняка шириной 4,5 метра.

Археологи пока затрудняются сказать, кому принадлежит захоронение. По одной из версий, здесь похоронена вдова Александра Македонского Роксана и их сын Александр, убитые в 309 году до нашей эры диадохом (полководцем) Кассандром. Возможно также, что здесь захоронена мать великого полководца Олимпиада или один из его военачальников. Некоторые ученые предполагали, что здесь может находиться и могила самого Александра Великого, хотя, по данным историкам, он похоронен в Египте.

Предполагается, что погребальный комплекс строил архитектор Динокрит, проектировавший и Александрию в Египте.

Археология и политика

Власти Греции придают сделанной археологами находке не только историческое, но и важное политическое значение. Премьер-министр Антонис Самарас, представляя 6 сентября в Салониках ежегодную экономическую программу, назвал археологическое открытие "уникальным памятником всемирного значения".

В начале августа Самарас посетил Амфиполь и поздравил археологов со сделанными открытиями.

"Никто пока не может сказать, что скрывается внутри него. Но гробница в Македонии диаметром 160 метров, окружностью 500 метров и высотой 3 метра — огромная. И это еще одно подтверждение принадлежности Македонии грекам", — сказал Самарас.

По его словам, кое-кто строит "современные статуи — карикатуры, выдавая их за древних македонцев и пытаясь присвоить нашу историю".

Хотя Самарас не назвал прямо, кого он имеет в виду, ранее греческие СМИ высмеивали Скопье за попытки найти могилу Александра Македонского с помощью астрологов.

Что оставили черные копатели?

Ученые надеются, что усыпальница, которую исследуют археологи, не тронута и не была разграблена черными археологами, поэтому здесь удастся обнаружить ряд бесценных находок. Однако несколько дней назад в греческих СМИ появилось интервью 82-летнего "черного" археолога, который рассказал, что в Амфиполе "копали все", и самому ему удалось найти там несколько древних могил.

"Были люди в Амфиполе (в 1950-60 годы), которые никогда не работали, лишь собирали скульптуры и монеты. Девять из десяти жителей Амфиполя занимались этим. Древние монеты можно было найти, просто гуляя. Мы были фермерами, а они искали весь день и всю ночь копали", — рассказал он.

Когда мужчина сам стал искателем сокровищ, ему удалось найти в древних могилах множество статуэток и монет, золотые серьги, ожерелья, булавки и кольца, которые он продавал торговцам древностями. "В этом деле нет любителей. Как только ты получаешь за это деньги, то сразу становишься профессионалом", — рассказал бывший "черный" копатель.

Впрочем, это сейчас незаконный поиск древностей стал уголовным преступлением, а раньше это был лишь проступок.

Первыми "черными копателями" были сами древние греки. "Утром человека хоронили, а ночью могилу обкрадывали. Где было золото, рыли норы и забирали золото. Говорят, что римляне обучали обезьян собирать золото в могилах и выносить наружу", — рассказал в интервью мужчина.

"Черный копатель" утверждает, что именно он указал археологам вход в захоронение на холме Каста и передал руководителю экспедиции схему захоронения. Побывали ли в древней усыпальнице грабители, станет известно в ближайшие дни.