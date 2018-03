Paramount Pictures снимет два сиквела к фильму "Терминатор"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Кинокомпания Paramount Pictures снимет два сиквела к культовому фантастическому фильму "Терминатор", который был снят в 1984 году, сообщает информационный портал Vancouver 24.

Согласно планам студии, фильм "Терминатор 2" выйдет в мае 2017 года, а "Терминатор 3" в июне 2018 года. Это будут уже пятый и шестой фильмы из вселенной терминаторов — восставших против людей машин, однако сюжетная история будет связана с оригинальной лентой.

Представители Paramount Pictures в минувшем году объявили, что снимут пятый по счету полнометражный фильм франшизы в сотрудничестве с Skydance Production и Annapurna Pictures. Как ожидается, в этом фильме с рабочим названием "Терминатор: Генезис" примет участие актер Арнольд Шварценеггер, который вновь сыграет боевого киборга T-800. Сюжетная линия не будет связана с последним фильмом "Терминатор: Да придет спаситель", вышедшем на экраны в 2009 году. Изначально планировалось, что именно четвертая часть "Терминатора", в съемках которой не принимал участие ни режиссер первых двух фильмов Джеймс Кэмерон, ни Шварценеггер, а в главной роли оказался Кристиан Бейл (Christian Bale), начнет новую трилогию. Однако фильм провалился в прокате и привел продюсеров к банкротству.

Первый "Терминатор", выпущенный Кэмероном в 1984 году, пользовался огромным успехом, а прозвучавшая там фраза "Я еще вернусь" (I'll be back) стала одной из самых распространенных киноцитат. Не менее удачным получилось продолжение 1991 года — "Терминатор-2: Судный день": оно стоило 102 миллиона долларов, а собрало 200 миллионов в одной только Северной Америке. Третий фильм, "Восстание машин" (Terminator 3: Rise of the Machines, 2003), снимал уже не Кэмерон, а Джонатан Мостоу (Jonathan Mostow), что не замедлило сказаться на сборах.