В МИД РФ привели доказательства пропаганды украинских властей на сессии ООН

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала материалы, доказывающие организацию украинскими властями мероприятия на тему пропаганды и недостоверных новостей, выдав его частью сессии комитета ООН по информации.

"Сначала вы организовали пропагандистский семинар по теме борьбы с пропагандой. Выдали его за мероприятие комитета по информации ГА ООН. Привезли на семинар "ветеранов АТО", которые в кулуарах угрожали российскому дипломату. А сейчас вам не нравится, что ооновцы вас поставили на место? Очередной порцией обвинений России во лжи вы только усугубляете свой позор. Ведь нам есть, что показать", — написала представитель МИД РФ в субботу на своей странице в Facebook.

"Публикую скриншот приглашения постоянного представительства Украины при ООН на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейками, в котором черным по белому написано, что оно проходит под эгидой комитета ООН по информации. А также видео четырех заявлений председателя комитета, который пытался объяснить украинской делегации в присутствии остальных членов этой структуры ГА ООН, что это не так, и комитет никаких мероприятий под своей эгидой не проводил", — отметила она.

Кроме того, Захарова задалась вопросом о возможности получения видео с камер наблюдения на мероприятиях, на которых видно, как приглашенные украинской стороной лица угрожали сотруднику российского МИД.

"Кстати, как вы думаете, мы сможем получить запись с камер наблюдения в секретарите ООН того, как после завершения работы "семинара" люди в камуфляже в кулуарах приставали к нашему дипломату и фотографировали его? Думаю, стоит попробовать", —добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Накануне Захарова заявила, что воевавшие в Донбассе украинские ветераны якобы угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации. По данным Захаровой, украинские ветераны "в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю, сотруднику пресс-службы МИД, и начали угрожать физической расправой".

Ранее в субботу официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца опровергла заявление об угрозах сотруднику МИД РФ от участников конфликта в Донбассе.