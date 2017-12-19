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    Суд разрешил допрос "грузинских снайперов" по видеосвязи

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    Годовщина Евромайдана: Киев оцеплен, на Майдане палатки (56)

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    Прокурор ГПУ Янис Симонов заявил, что двое грузин не допрашивались во время досудебного расследования и нужно установить, о каких обстоятельствах они могут сообщить.
    Сторонники евроинтеграции Украины на баррикаде на Институтской улице в Киеве
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Суд по делу экс-"беркутовцев" удовлетворил ходатайство защиты относительно допроса "грузинских снайперов" по видеосвязи относительно убийств во время Евромайдана, сообщает 112 Украина.

    Речь идет о событиях 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Сторона обвинения с ходатайством защиты согласилась, но представитель потерпевших возражала, так как сначала этих грузин должны были допросить в прокуратуре и установить, действительно ли они были тогда в Украине.

    "Данные граждане не допрашивались во время досудебного расследования и нужно установить, о каких обстоятельствах они могут сообщить. Но для того, чтобы была процессуальная экономия времени, сторона обвинения согласна провести допрос через международную правовую помощь данных граждан в качестве свидетелей", — сказал прокурор ГПУ Янис Симонов.

    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Расстрелы на Майдане: так что там с "грузинскими снайперами"?

    "Суд готовит запрос, который направляется в Минюст Украины, который отправляет его в компетентный орган, в Минюст Республики Армения. Сторона защиты должна организовать перевод на грузинский язык и армянский язык. Далее вопрос в компетенции других органов юстиции", — сказал адвокат экс-"беркутовцев" Александр Горошинский.

    Напомним, 20 февраля 2014 года в Киеве снайперы устроили стрельбу по участникам Евромайдана и правоохранителям. Жертвами расстрела стали 53 человека. Новые власти Киева обвинили в произошедшем бывшее руководство страны. Официальное расследование еще не закончено.

    Ранее народный депутат Вадим Рабинович обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в том, что ему "принадлежали" снайперы, стрелявшие на Майдане. Позже в ГПУ назвали фейком фильм о "грузинском следе" в расстрелах во время Евромайдана.

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    Двое граждан Грузии согласились в украинском суде назвать имена организаторов и исполнителей стрельбы на Майдане в 2014 году. По словам Горошинского, речь идет о двух гражданах Грузии — Александре Ревазишвили и Кобе Нергадзе, которые были очевидцами событий. 

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