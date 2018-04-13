Украина – для украинцев, почти. Надолго ли?

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Помню чудный лозунг: "Украина – для украинцев". Особенно популярен он стал во времена Евромайдана. Тогда, к сожалению, ему придали едва ли не националистический оттенок. Особенно в связке с такими – не менее эпическими – лозунгами, как "Воля или смерть!" или "Нация – превыше всего". Но фраза "Украина – для украинцев", безусловно, обо всех гражданах страны, о тех, кто помышляет себя украинцем – гражданственно и, если угодно, метакультурно. О тех, кто хочет жить на этой земле не по праву крови, а по праву рождения и личного выбора. Да, Украина – для украинцев, кто бы сомневался. Но надолго ли?

Ведь за этим лозунгом должны стоять реальные дела, конструктивная программа, а не только политический популизм (в том числе и националистический).

Сегодня я вспоминаю известный тезис Солженицына о сбережении народа и с этим вижу в Украине серьезные проблемы. Потому что за сбережение отвечают, прежде всего, медики и педагоги. А они с каждым годом живут в Украине все хуже. Реформы образования и медицины в буквально смысле доканывают народ. Не зря ходит шутка: "Главная задача Ульяны Супрун – сократить число украинцев".

А прогнозируется ли рост благосостояния жителей Украины? Вряд ли, учитывая фактор войны и политический раздрай. А ведь еще предстоят выборы президента – это всегда серьезное испытание.

Все это, что называется, откладывает отпечаток на настроения украинцев. Все больше и больше граждан – я сам фиксирую это в частных разговорах – задумываются о том, чтобы сменить место жительство. Шли ведь на Евромайдане в Европу – так, стало быть, надо идти до конца. Если не всей страной, то по одиночке.

Вот и Министерство социальной политики Украины прогнозирует массовую эмиграцию. Причина очевидна – рост спроса на квалифицированную рабочую силу в странах Европы. "Спрос на квалифицированную рабочую силу из Украины растет, особенно у ближайших соседей – Польши, Словакии, Литвы, Хорватии", – говорит первый заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская. А, как считают, например, польские эксперты, общее количество приглашений, выданных в 2018 году Польшей для Украины, составит 3 миллиона. Собственно, украинцам работать в Польше не привыкать. Они и рады.

И тут есть еще один любопытный момент – безвиз. Несомненно, это достижение нынешней украинской власти. Важный шаг евроинтеграции. Однако смущает то, как подается данное достижение.

Петр Порошенко в каждой своей речи преподносит его едва ли не как запуск человека в космос. Это создает ощущение того, что главная цель украинца – побыстрее вырваться в Европу, а, по возможности, там и остаться. Правильно сказал Владимир Олейник, хоть я и редко с ним бываю согласен, что безвизовый режим с ЕС – это такая себе форма депортации.

Тут ведь речь не только о сугубо материальных вещах, но и о психологии. В Украине, к сожалению, не воспитывается уважение и любовь к собственной стране (не считать же таковой шароварный национализм?), а всячески, что давно не секрет, вдалбливается опыт и образ западного рая. Попади туда – и случится с тобой высшее счастье. Иди в Европу – и там все будет. Иди кем угодно – хоть посуду мыть, хоть окна делать. Подобное закладывается буквально на подсознательном уровне, потому что Украина неизбежно сравнивается с Европой – и всегда проигрывает в этих сравнениях.

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Народу шлется месседж: Украина не должна стать сильной и самостоятельной – она должна превратиться в часть Европы. Но ЕС регулярно дает понять официальному Киеву и всем украинцам: сегодняшняя Украина нам не нужна – старайтесь лучше. То есть, всякий раз украинцам напоминают, что они неправильные, отстающие. В этом есть деформация и каждой личности, и нации в целом.

Фактически в этом тоже есть прямой призыв менять страну проживания. Украина должна стать Европой, но она не может. Значит, сам украинец, если повезет, должен в эту Европу выбраться. Всякая возможность – даже в мыслях – строить независимую Украину, жить ради нее, менять ее – у украинца отсекается на корню. И это опасный момент.

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Желание покинуть родину сидит во многих украинцах (намеренно не говорю о большинстве, социологические опросы дают тут разную картину). Вопрос лишь в том, когда представится данная возможность. Смена места жительства становится последней надеждой, подобно тому, как американцы во время Великой депрессии двигались с востока на запад (о чем прекрасно пишет Стейнбек в "Гроздьях гнева"). Это поиск лучшей жизни, продиктованный отчаянием.

Однако лучшую жизнь, как и лучшую страну, украинцам нужно искать не на стороне, а строить непосредственно в Украине. Для этого надо от демагогии переходить к реальному созиданию.

Впрочем, если нынешней украинской власти и ее кураторам нужна безлюдная Украина ("форпост цивилизованного мира", как любит повторять Порошенко), то тогда и никаких программ не надо. Может, эти разговорчики о намеренном сокращении населения Украины – вовсе и не конспирологические теории, а реальное руководство к действию?