Вы, собственно, о чем, господин президент?

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Василий Стоякин, обозреватель

Нет, на самом-то деле, пресс-конференция Порошенко действительно состоялась. Более того, президент кое-что рассказал и вынужден был отвечать на довольно резкие вопросы журналистов (не говорите, что у нас нет свободы слова!).

Вызовы

Официально пресс-конференция была посвящена вызовам 2018 года. Президент их и перечислил.

Во-первых, это война с Россией. Президент намерен крепить Вооруженные Силы, но привержен политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Самое важное – введение миротворцев, которые должны: обеспечить вывод оккупационных войск, разоружить незаконные формирования, восстановить контроль над границей, обеспечить украинские гуманитарные миссии, потому что в Донецке гуманитарная катастрофа (не зря же Украина его блокирует и обстреливает, в самом-то деле…). Понятно, что среди миротворцев не должно быть ни военных страны-агрессора, ни соседних стран (например – Белоруссии).

О выполнении каких-то политических условий Минских соглашений президент не говорил, но это и не новость.

Во-вторых, это сложная ситуация в экономике. Виноваты, понятно, попередники и российская агрессия. Эти подлецы отключили нам газ! Интересно, что там думают чины правительства и "Нафтогаза", которые хвастались тем, как они лихо обходятся без российского газа? Кажется, президент их обвинил во лжи? Отставки будут?

А так, вообще, реформы идут. Скоро появится Национальное бюро финансовой безопасности, которое будет выбивать из бизнесменов налоги, а налоговой милиции не будет (интересно, не все ли равно, как именно будет называться налоговая милиция?). Еще будет новый закон о валюте. Опять революционный (валюта исчезнет? Или гривна? Волнуюсь). И введут налог на выведенный капитал, вместо налога на прибыль (весьма разумная идея).

Впрочем, когда журналистка поинтересовалась, как президенту удается жить хорошо в стране, где всем жить плохо, тут же оказалось, что у нас все зашибись. Плохо было в 2013 году и сейчас в Донецке. Один только консолидированный госбюджет многократно вырос, потому что олигархи стали платить налоги. Я специально проверил – в 2011 году консолидированный бюджет составлял около $ 50 млрд., а в 2016 — $ 30 млрд. Многократный рост налицо.

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В-третьих, это политический популизм, с которым президент будет бороться до победы. Потому что тут уже наметился троцкистско-бухаринский блок между популистами и беглыми олигархами, но мы их разъясним.

В общем, все это понятно, но это вызовы не 2018 года. У нас это текущая повестка дня с 2014 года. О чем президент сказать-то хотел?

Частные вопросы

Вкратце так (мои комментарии – курсивом):

— На Мальдивы ездил по своему паспорту и за свои деньги. Соответствующие доказательства уже изготавливают. Доступа к базе данных погранслужбы вы все равно не имеете, поэтому верьте тому, что вам покажут.

— Всякие "титушки" и "Национальные дружины" появились после начала кремлевской агрессии. Вадим Титушко просто обалдел, как я понимаю. Они будут отвечать по закону. Вот один уже ответил – за убийство приговорили к штрафу. Нечего мусорить на улицах. Убивай в подворотне.

— Принимать решение об участии в президентских выборах буду потом, но я еще никогда не проигрывал. Все бывает в первый раз, Петр Алексеевич…

— В парламентских выборах не участвую, но буду следить за законом. Закон о местных выборах не понравился, потому что возросла политизация органов местного самоуправления. В переводе – открытых списков не допущу.

— Досрочных выборов не будет.

— Саакашвили виноват в том, что у него не было результатов на посту Одесского губернатора.

— МВФ нам никогда ничего не диктовал. Мы свою экономику гробили всегда сами. Я горд, что при мне Украина нахваталась кредитов МВФ как сучка блох.

— Никаких соглашений с Фирташем не было. А если кто помнит – забудьте.

— Медведчук эффективен при обмене пленными. Внезапно – правда. Теперь президент будет плохо ночью спать…

Говорят, что президент страны-агрессора не любит беседовать с нашим гарантом, потому что тот, якобы, всегда врет. Но президент страны-агрессора хотя бы его не избирал… В последнем я, впрочем, не уверен. Чем кремлевские хакеры в 2014 году занимались? Бабочек разводили?

Что же хотел сказать президент?

В общем, на пресс-конференции не было сказано ничего такого, ради чего ее стоило бы собирать срочно. А ведь еще в понедельник о ней никто не слышал… Стоило ли собирать столь представительный курултай, чтобы выслушать кучу крайне неприятных вопросов? Опять же, президент не любит пресс-конференции.

Думается, он собирался поведать нации что-то, но не поведал.

Что это могло быть? Да, наверное, утечка о том, что достигнуто соглашение об объединении БПП и НФ. Судя по всему, следствием этого стал выход шести депутатов из фракции БПП и еще какие-то события. Понятно, что все в новый формат проходной части списка все не влезут…

Собственно, это не повод для выступления президента (он и заявил о том, что ни с кем не встречался и не договаривался). А вот заявление о досрочных парламентских выборах, слухи о которых как раз активизировались, должно было быть озвучено именно президентом.

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Но… Но потом вышли Парубий и Гройсман со словами, что досрочных выборов не будет и то же подтвердил президент.

Очевидно, в последний момент высокие договаривающиеся стороны решили, что кто-то слишком много хочет.

Ну а президенту пришлось отдуваться за всех, отвечая на неприятные вопросы о Мальдивах и нищете.