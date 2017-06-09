Размышления о социальной урбанизации

Василий Стоякин, обозреватель

За переименование проспекта Ватутина голосовали 69 депутатов городского совета. 33 из них родились не в Киеве. Причем 12 представляют области Запада Украины, 15 — Центра и 6 — Востока.

О чем нам говорят эти данные? По сути — ни о чем.

О "понаехах"

Конечно, проще всего свалить всю вину за явно конфликтное голосование на "понаехов", которые не любят и не ценят Киев. Но правильно ли рассуждать с этой точки зрения?

В какой-то степени да — в Киеве есть определенные проблемы с социализацией "понаехавших". Но как раз подавляющее большинство из тех 33 депутатов особенно в киевской социализации и не нуждалось.

Во-первых, большинство этих людей представляют как раз городскую культуру. Уроженцев и жителей сел и небольших городов среди них не много. Да и те, кто переехал и ухватился, представляют далеко не худшую часть жителей того же, например, Житомира.

Тут надо понимать, что в постсоветские времена "социальные лифты", ведущие из сельской местности, в значительной степени "сломались". Те, что иногда включаются в последнее время, выносят марушевских и гаврилюков, которые в Киевсовете значимой части депутатов все же не составляют.

Во-вторых, как правило, это люди, довольно давно приехавшие в Киев. Чаще всего они поступили тут в ВУЗ, да так и остались.

Если, например, говорить о Владимире Бондаренко или Татьяне Мелиховой, то они имеют огромный опыт работы именно в киевской власти и отлично разбираются в городском хозяйстве.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Здание Киевского городского совета

О "киевлянах"

На самом деле проблемы Киева в значительной степени связаны не с "понаехавшими", а с "коренными киевлянами" в первом поколении — наследниками вчерашней лимиты.

Это ведь не "понаехи" дважды выбирали мэром Черновецкого, а самые что ни на есть "породистые" киевляне. Причем даже не обязательно в первом поколении. Там все сложнее и неоднозначнее.

Проблема на самом деле заключается в том, что в Киеве (в отличие от, например, Днепропетровска или Харькова) процессы социальной урбанизации очень неторопливы. С чем это связано, мне сказать сложно. Может, это особенность коренных киевлян, которым просто не интересно воспитывать "селюков" (полуанекдот: в Днепропетровске если не уступишь место беременной, могут и в морду дать, а Киев — город культурный…). Может, это результат разрушения именно киевской культурной среды в результате многократных "чисток" (кстати, Львов был "расчищен" куда более радикально, и ситуация там хуже).

Так или иначе, но значительная часть киевлян в меньшей степени городские жители, чем "понаехавшие".

О воспитании

Для меня, например, значительно большую проблему представляет не происхождение депутатов, а возраст — ведь только меньшинство среди них составляют те поколения, по которым капитально проехалась современная пропагандистская машина.

Относительное большинство — люди, получившие советское воспитание и образование, и вовсе не из западных областей. Они-то, вроде бы, должны знать, где зад и перед, могут отличить первичный и вторичный продукт. Они знают, что плохо быть фашистом и еще хуже — коллаборационистом. По идее, даже имея массу претензий к Путину (у нас к нему, по-моему, все имеют претензии), они не должны голосовать за проспекты Бандеры и Шухевича. Однако же — голосуют. И, думаю, за улицу Гитлера (или хотя бы Шикльгрубера) тоже проголосуют.

Почему — не знаю. Понять мотивацию мне трудно.

О партийности

В какой-то степени ситуация может объясняться требованиями партийной дисциплины.

Местные выборы 2015 года проводились хоть и по "открытым", ног все же партийным спискам. По моим наблюдениям, избирательная система работала как пропорциональная.

Для партии важны идеологические решения, а в вопросах топонимики идеологическая составляющая, безусловно, доминирует.

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Так что не так важно то, откуда приехал человек, как то, в какие цвета он, словами нашего мэра, себя окрасил. И за переименование голосовали как раз представители трех фракций — БПП, "Батькивщины" и "Свободы".

P.S.: Руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев обратил внимание на то, что проспекты Бандеры и Шухевича, переходя в улицу сотрудницы оккупационных изданий Телиги, ведут к Бабьему Яру.

Случайность? Скорее всего. Но очень уж закономерная.