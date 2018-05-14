Глузман: украинские политики – идиоты и подонки

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В МИД Украины открыли дисциплинарное производство после информации об антисемитских публикациях консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, сообщил глава МИД Павел Климкин в Twitter.

Ранее сообщалось, что сотрудник генконсульства Украины в Гамбурге размещает на своей странице в Facebook антисемитские высказывания.

Но Украина неприятно прославилась антисемитизмом не только за пределами страны, но и внутри ее: 2 мая на "Марше украинского порядка" лидер одесского "Правого сектора" Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от евреев.

А в июне 2017 года глав Фастовского районного отделения партии "Свобода" Юрий Горбинко на своей странице в Facebook опубликовал два антисемитских плаката и написал: "Киевская ж два против украинского генерала Романа Шухевича. А я вспомнил того дядьку с короткими усами, который к большому сожалению не закончил свою работу".

Примечательно, что в апреле 2018 года проблемой пропаганды нацизма и антисемитизма в Украине и в Польше обеспокоились в США. 56 конгрессменов тогда направили письмо в Государственный депортамент, обратив внимание, в частности, на прославление в Украине "нацистских коллаборационистов Степана Бандеры, Романа Шухевича и Организации украинских националистов".

Об антисемитизме в Украине и его использовании политиками РИА Новости Украина рассказал известный правозащитник, врач-психиатр, диссидент Семен Глузман.

Ощущаете или вы рост антисемитизма сегодня?

– Я считаю, что количество бытового антисемитизма не увеличивается. И меня это даже несколько удивляет, учитывая, что – премьер-министр Гройсман и, как утверждают, имеющий отношение к еврейскому народу косвенно, хотя я в это не верю, президент Порошенко… Это говорит о достаточно высокой степени толерантности и терпимости людей в Украине.

Это толерантность простых людей. А политики?

– Это понятно. Мосийчук, по-моему, и не скрывал своих воззрений. И многие другие профессиональные украинцы. Но им же противостоит такое же дерьмо из профессиональных евреев. Поэтому я считаю, что тут ситуация уравновешеннная.

А то, что власть вообще не занимается этими вопросами, это тоже известно. И проблема же – не только в евреях. Проблема и в ромах, и в других. Что, были какие-то наказания в связи с разгоном лагеря ромов? Не было же ничего фактически. Вроде бы, говорят, что были арестованы…

И хождения этих выкормышей Авакова по Крещатику в форме – это же не народ Украины, а политические подонки. Причем я тогда сразу же отметил, что кончится это плохо для Авакова – он для них не белый человек, он же армянин.

Подсчеты количества антисемитов или филосемитов провести невозможно. Во всяком случае, я не езжу в машине, у меня машины нет, я езжу в общественном транспорте, ежедневно бываю в магазинах. Бывают всякие склоки: пассажиры с пассажирами, пассажиры с кондукторами, покупатели с продавцами, но я не услышал не одной ноты такой – "евреи во всем виноваты".

То есть люди – сами по себе, а политики – отдельно?

– Политики – идиоты и подонки, они думают только о себе. Они абсолютно не кореллируют свои действия с нами, с будущими избирателями. Они считают, что они опять купят все. Ну а что, иначе можно оценивать поведение нашего "истеблишмента", начиная с президента?

Игры в язык закончились очень плохо при Януковиче, а сейчас он (Порошенко – Ред.) опять делает ставку… Накормить не может, так он делает ставку на национал-патриотические ценности. А во Львове, Сумах и Киеве люди хотят других ценностей. Рабочих мест и нормальных условий жизни и туда.

Я не верю в развитие каких-то правых радикальных уличных действий. Если это произойдет, за этим будут стоять уже украинские политики. Путин этим заниматься не будет. Не потому, что я полюбил Путина.

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Вас лично когда-то называли антисемитом…

– Антисемитизм есть и в Израиле. Несколько лет назад в русско ориентированном городе, не помню названия, раскрыли группу антисемитов, таких фашизоидов – с гитлеровской символикой. Это тоже говорит о том, что там, видимо, гетто, нет работы и культуры. И они живут не в Израиле, а в своем мирке.

У меня уже были проблемы, меня когда-то называли «главным антисемитом Украины». Просто я всегда хочу говорить и говорю о том, что евреи вообще участвовали в карательных акциях в Украине – очень много. И как выяснилось, этот архив уже рассмотрен и подсчитан, по руководству сталинских карательных органов порядка 40% людей, руководители этого ужаса всего – это были евреи. Некоторые изменили фамилию, некоторые остались при фамилии.

Это же не потому, что евреи такие. Это была ситуация, после черты оседлости, после всего царского ужаса. В конце концов, если бы Гитлер захотел использовать евреев, чтобы содержать в лагерях другие народы, я думаю, что эти офицеры НКВД очень быстро приобрели бы новые навыки. Не все так просто.

А в СССР антисемитизма была больше, чем в сегодняшней Украине?

– Сегодня я не ощущаю, что антисемитизм растет. А то, что он есть, я это принимаю, потому что он был. Но я человек немолодой, я помню еще советские годы, до ареста, до 1972 года. Было больше евреев, конечно, с этим было связано. Но и разговоров было много – в транспорте и на работах. Сегодня этого, слава Богу, нет.

Я недавно писал на эту тему. Я был в ссылке три года в Сибири, там евреев не было – кроме меня и моей семьи. Небольшой районный центр, несколько деревень вокруг, и все вместе – украинцы, русские, которые там жили, татары – они все вместе ненавидели и презирали чувашей. Чуваши заняли место евреев.