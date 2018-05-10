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    После 9 мая. ''Единая страна'' провалилась, Украина расколота

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (380)

    (обновлено: )1112210
    Большая часть населения стала меньше бояться: люди выходят на шествие и выражают свою позицию, даже зная, что радикалы могут побить и покалечить, считает политолог Павел Рудяков.
    Инцидент во время шествия ко Дню Победы в Одессе 9 мая 2018 года
    Фото dumskaya.net

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украина отметила День Победы. В этом году мероприятия в честь 9 мая прошли относительно спокойно, несмотря на тревожные ожидания.

    Всего в стране полиция задержала 25 человек за нарушения в ходе празднования Дня Победы, среди них 24 нарушили запрет на использование советской символики и один националист, нарушивший общественный порядок, заявил замглавы МВД Украины Сергей Яровой.

    Шествие ко Дню Победы в Одессе 9 мая 2018 года
    Фото dumskaya.net
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    Реверанс от власти

    Главный итог празднований для Украины – в том, что не случилось большой крови, откровенного противостояния, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

    "И это стоит приветствовать. Я, честно говоря, думал, что будет больше скандалов. Слава Богу, в нашем ненормальном положении мелкие вещи, которые были, уложились в парадигму, для наших условий относительно спокойную", – отметил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

    Второй важный вывод: раньше власть регулярно озвучивала тезис "Единая страна" ("Єдина країна"), но этот бренд не подтвердился, уверен Рудяков: "она как была расколота, так и остается".

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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Третье, что мне кажется важным: масса населения среднего и старшего поколения, частично – молодежь, стала меньше бояться. И люди выходят, даже зная, что радикалы могут побить и покалечить, люди выходят и выражают свою позицию – в данном случае ко Дню Победы и ко всему, что с этим связано", – сообщил политолог.

    При этом власть в лице президента, отмечает он, повела себя "мудрее, чем обычно": возложили цветы к Вечному огню, помолились, перекрестились, помолчали и не стали нагнетать.

    "Потом это сдвинулось опять в сторону воинственных высказываний и более боевой риторики, но по крайней мере, легкий кивок в сторону значительной части населения, которая 9 мая отмечает как День памяти и День Победы, этот реверанс был сделан властью и лично Порошенко", – подчеркнул Рудяков, добавив, что это сигнал, который нужно приветствовать.

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    В прошлом году после массового выхода украинцев на шествия 9 мая заговорили, что власть еще плотнее возьмется за "закручивание гаек", будет еще жестче цензурировать информпространство и не допускать "неправильных" мнений. Во многом эти опасения оправдались.

    Но в нынешнем году подобного ожидать не стоит, считает Павел Рудяков.

    "Сейчас этого не будет, потому что мы замерли в ожидании, как сегодня пойдет в Ахене, что скажут Петру Алексеевичу (на встрече с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном – Ред.). Мы ждем реакции внешних игроков. Мне кажется, Порошенко в Ахене зададут домашнее задание и все эти переживания наши, связанные с нашими внутренними делами, отойдут на второй план. Потому что там, насколько я понимаю ситуацию, сегодня у него – непростой разговор", – подытожил политолог.

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