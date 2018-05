Как Запад увидел новый срок Путина

Геворг Мирзаян, доцент кафедры политологии Финансового университета

Реакцию западных СМИ на церемонию инаугурации Владимира Путина можно в целом охарактеризовать древней украинской пословицей "не съем, так понадкусываю". Европейские и американские газеты, журналы и телеканалы цеплялись за любые моменты для того, чтобы принизить значение этого события. Даже новый автомобиль российского президента сумели зацепить. "Путин недолго будет владеть новейшим автомобилем по сравнению с машинами других лидеров. Американская Секретная служба уже вносит последние штрихи в новые … лимузины, которые заменят нынешние авто Трампа и других представителей власти", — пишет Fox News.

Ребят с Fox понять можно – Трамп их смотрит регулярно, даже взял их комментатора Джона Болтона к себе в советники по нацбезопасности. Поэтому президенту нужно показать, что и тут он Путина круче.

А вот у въедливости других СМИ к началу нового срока Владимира Путина причины иные – банальная месть побежденных. Ведь что им еще остается делать, когда они с треском проиграли Кремлю битву за эти выборы?

Конечно, никто из вменяемых людей не мог и представить проигрыш Владимира Путина. С таким рейтингом не проигрывают. Задачей русофобской части западной элиты была дискредитация и делегитимация выборов как таковых, дабы показать, что в России выбрали не президента, а вынуждены были согласиться с приходом к власти диктатора. "Коронацией, а не инаугурацией" назвала церемонию газета The New York Times. Нужно было хоть каким-то образом показать, что "на самом деле" население устало от нынешнего президента, его политики, поскольку Путин, по весьма образному сравнению The Guardian, "правит страной дольше, чем кто-либо кроме Иосифа Сталина" (видимо, имеется в виду все-таки период XX века).

Такие аналогии проводятся даже не потому, что с диктатором, как известно, приличные люди не стремятся говорить о восстановлении отношений. А потому, что если западному истеблишменту внушать мысль об отрыве населения от Путина, о якобы низком уровне поддержки российского президента, то, значит, можно продолжать их убеждать в необходимости продолжения санкционной войны против Москвы. Войны, ведущейся для того, чтобы российский народ, наконец, «не побоялся» выступить против власти, со всеми для этой власти вытекающими последствиями.

Именно поэтому западные СМИ всячески пытаются раскручивать любой общественный протест в России и позиционировать его как "доказательство" низкого рейтинга поддержки Путина. Так, практически все статьи об инаугурации сопровождаются главой о том, что накануне этого помпезного события злая российская полиция вместе с казаками избила и арестовала множество российских протестующих.

У российской власти теперь есть шесть лет для того, чтобы доказать, что Кремль не просто хочет модернизировать Россию, но и модернизирует ее. То есть выполнит предвыборные обещания Владимира Путина по повышению уровня жизни, а также по переводу страны на новый технологический уклад.

Западные журналисты, конечно, отнеслись к этому весьма скептически. Во-первых, написали, что Москва на самом деле этого не хочет.

"Несмотря на слова Путина, Кремль не особо желает реальных перемен… Растущее напряжение в отношениях с США и Евросоюзом усилило позиции тех, кто выступает за опору на собственные силы и даже большую роль госсектора в экономике и финансах", — пишет The Bloomberg.

Во-вторых, конечно же, написали, что Москва этого не осилит. Да, "цена на нефть находится на пиковых отметках с 2014 года, что позволяет наполнить российскую казну и дает Путину свободу маневра, даже в условиях конфликта с Западом и протестов внутри России", — говорит The Wall Street Journal. Однако, уверяют западные журналисты, это ненадолго. Скоро, скоро снова рухнет цена на нефть/введут новые санкций/Россия проест все золотовалютные запасы (каждое издание использует разные мантры), и россияне не только не получат реформы, но и станут доедать последних боевых медведей.

Реальность такова, что Путин и захочет, и сможет. По сути у президента нет иного выхода – Владимир Путин прекрасно понимает, что запрос на стабильность в России уже прошел, и появился запрос на повышение уровня жизни. Более того, президент осознает, что его мощный геополитический проект "Путинской России", с которым он, безусловно, войдет в историю, невозможен без экономического и технологического переоснащения. Именно поэтому во всех своих последних выступлениях старый-новый президент РФ делает упор на экономику.

Запад этим даже удивлен. Так, New York Times задумалась, почему Путин в своей речи ничего не сказал "о примирении в сложных отношениях с Западом". Не говорил потому, что все уже сказал ранее. Москва обозначила свою готовность нормализовать отношения с Западом на основе взаимного уважения интересов и ждет, пока западные партнеры повзрослеют для того, чтобы это предложение принять. Судя по позиции западных СМИ, взросление происходит – однако не быстро, и при этом весьма болезненно.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции