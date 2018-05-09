Великая Отечественная. Немного о партизанском движении

Василий Стоякин, обозреватель

25 апреля мне посчастливилось поучаствовать в Международном форуме победителей "Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне" в Брянске.

Мероприятие было весьма представительным – приехали делегации от всех государств бывшего СССР, а также от Абхазии и Южной Осетии. Среди почетных гостей форума – посол Азербайджана в России, великолепный певец Полад Бюльбюль оглы и легендарный актер Василий Лановой (он, кстати, не смотря на преклонные годы, отлично выступал и пел). Модераторами мероприятия были спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и депутат Госдумы Валентина Миронова.

Не смотря на трескучее название, мероприятие было вполне себе обычной научной конференцией, разве что несколько "утяжеленной" официальной частью, в виде возложения цветов к памятнику освободителям Брянска и заключительным концертом.

Я, по сфере своих научных интересов, лишь немного соприкасался с проблематикой исследования партизанского движения, поэтому вопросы, которые ставились во время конференции, несли немало нового.

Как ни странно, но партизанское движение относится к числу малоисследованных тем, касающихся Великой Отечественной войны. Казалось бы, написаны тысячи томов с использованием воспоминаний непосредственных участников событий! Но нет.

Сами историки видит основную причину в том, что за работу с партизанским движением в СССР отвечал НКВД и значительная часть документов все еще находится на спецхранении (Швыдкой вежливо выразил сомнение, но я склонен верить коллегам). Другой источник – немецкие архивные документы, к которым тоже не так уж легко пробиться (даже не имея в виду языковый барьер). В конце концов, серьезно исследовать партизанское движение без приложения документов и воспоминаний к реальной местности невозможно (судя по всему, у историков были случаи, когда они исследовали деятельность партизанских отрядов, прятавшихся в густом лесу, на практике бывшим колхозным полем).

Другой важный момент – мотивация. Что вообще может заставить городского (да даже и сельского) жителя, бросить все и уйти в лес, навстречу голоду, холоду и каждодневной смертельной опасности? Понятны мотивы партийного работника, направленного в подпольный обком по разнарядке (Алексей Федоров) или профессионального диверсанта (Дмитрий Медведев). Но даже у солдата-окруженца был выход просто осесть в селе… Особенно сложно все это поддается пониманию если учесть, что всего двадцатью годами ранее в стране окончилась гражданская война и большинство "белых" (а равно – "зеленых" и все остальных цветов радуги) остались в стране. А они не только не разделяли идеологию власти, но и имели к ней массу претензий (список которых за 20 лет увеличился).

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Не менее важным вопросом является сравнение причин и условий возникновения партизанского движения во время Великой Отечественной войны, первой Отечественной войны и Смутного времени. В советские времена, как я понимаю, даже сама по себе постановка такого вопроса не приветствовалась – давила идеология. Но и связь партизанских движений времен Великой Отечественной и Гражданской войн тоже недоисследована (а, между прочим, в Крыму основой кадров партизанского движения, по некоторым источникам, были бывшие "красно-зеленые").

К этой же сфере относятся и вопросы коллаборационизма, причем – не только вооруженного.

Отдельная тема – деятельность Православной церкви на оккупированных территориях. Первое время священники страдали и от оккупационных властей, и от партизан.

Кстати, некоторые странности тут я обнаружил, изучая историю Киева. Многие киевские храмы, закрытые в 30-х годах, были открыты оккупационными властями, но продолжили работать и после освобождения, а священники не были репрессированы. Так, например, было с единственной сохранившейся в Киеве деревянной Макарьевской церковью на Татарке, так было с Покровской церковью на Подоле, настоятелем которой был Алексей Глаголев (сын семейного священника Булгаковых Александра Глаголева).

Один из участников конференции повторил детский вопрос – "мог ли СССР победить в войне без партизанского движения?".

Ответ был скорее утвердительный: да мог, но значительно позже, может к концу 1945 года, поскольку партизаны отвлекали довольно большие силы гитлеровцев.

Что меня всегда смущало и смущает в таких ответах, так это отсутствие конкретики – сколько именно сил немцы вынуждены были отозвать с фронта для противодействия партизанам? Обычно отвечают – много. Между тем, случаи использования линейных частей вермахта и СС против партизан единичны. Для охраны коммуникаций и в качестве карателей выступали охранные войска, местная полиция и, иногда, националистически настроенные партизаны (например, УПА Бульбы-Боровца, хотя есть обоснованные сомнения в ее управляемости). Скорее надо ставить вопрос о том, предназначались ли эти войска для использования на фронте в принципе…

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Я бы ответил по-другому: нет, без партизанского движения победы не было бы, но вовсе не из-за вклада самих партизан (хотя недооценивать его не стоит), а потому, что само по себе массовое партизанское движение было отражением того самого "морально-политического единства советского народа", которое сформировалось во время войны.

P.S.: Все же было особое чувство, когда мы от имени Украины подносили цветы к Вечному огню. Звучала песня "Журавли", а над площадью Партизан кружил белый аист…