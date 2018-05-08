"Битва за 4200": о подводных камнях "повышения" минималки

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Одним из главных своих достижений премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает поднятие на рубеже 2016/2017 годов минимальной заработной платы вдвое, до 3200 гривен ($120) до вычета налогов. Однако на фоне отсутствия реального экономического роста повышение "минималки" командно-административным путем привело прежде всего к росту инфляции, что был вынужден признать Нацбанк. Ввиду поднятия "минималки" выросли тарифы на услуги ЖКХ, проезд в маршрутках, стоимость предоставляемых малых бизнесом услуг и прочее. Кроме того, по завершению отопительного сезона 2017/2017 годов тем, кому номинально повысили "минималку", урезали размер субсидий на оплату услуг ЖКХ. То есть, реальная покупательная способность людей, коим увеличили минимальную зарплату, выросла весьма несущественно, а в масштабах национальной экономики подобное повышение имело отрицательный эффект.

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При этом "реформу 3200" удалось провести при почти неизменных бюджетах предприятий и организаций (преимущественно государственных и коммунальных, где выплачивается "белая" зарплата) – путем пресловутой "уравниловки", то есть урезания премий и надбавок тем, кто получал больше (такая вот "декоммунизация", ага). Получается, что о принципах социальной справедливости в Кабмине забыли, когда принимали решение о поднятии "минималки" именно командно-административным путем. Вместе с тем, "уравниловка" демотивирует наемных работников повышать собственную квалификацию, хотя и без того в Украине этот процесс резко набрал обороты в последние годы, вспоминая тот факт, что минимальная зарплата в Польше сравнима со среднекиевской.

Также стоит отметить, что поднятие "минималки" внесло свою лепту в увеличение внешнего, а также внутреннего государственного долга – то есть, Нацбанк эмитировал деньги под облигации внутреннего государственного займа. В целом, за прошлый год долговая нагрузка на госфинансы выросла на $6 млрд, до $77 млрд.

На днях премьер-министр Гройсман заявил, что покамест нет возможности поднять минимальный размер оплаты труда до 4200 гривен. Тут стоит заметить, что за первые четыре месяца 2018 года госбюджет недовыполнен до доходам на 5,1 млрд гривен – по всей видимости, по причине того, что курс гривны последние два месяца держится близ отметки 26 за доллар против заложенных в главном финансовом документе государства 29,3. Логично возникает почти риторический вопрос – насколько реально увеличилась бы покупательная способность формально повышенной до 4200 гривен зарплаты при курсе 29,3 за $1?! Помимо прочего, приходится констатировать рассинхронизированную работу Нацбанка и Кабмина, что уже который год вредит национальной экономике.

Представляется, что деньги на повышение минимальной зарплаты найдутся-таки ближе к выборам – стандартная для Украины социально-политическая практика. К тому моменту все действия власти будут подчинены политическому самосохранению, потому никакие объективные экономические доводы в расчет приниматься не будут.

Впрочем, если бы правительство действительно хотело увеличить покупательную способность широких народных масс, то стоило бы пересмотреть тарифную политику, снизив минимум вдвое стоимость услуг ЖКХ. Этот шаг также способствовал бы детенизации зарплат и рынка труда в целом, так как нередки случаи, когда наемные работники получают зарплаты в конвертах либо работают и вовсе без официального оформления, не желая лишаться субсидий. Учитывая, что себестоимость базового энергоносителя, газа внутриукраинской добычи, даже с налогами, транспортировкой и инвестиционной составляющей находится на уровне $80-100 за тысячу кубометров, у правительства имеются все экономические предпосылки для снижения тарифов. Вопрос лишь в наличии политической воли и степени субъектности украинских элит, взявших на себя определенные обязательства перед ЕС и МВФ.

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Никто не спорит с тем, что необходимо поднимать размер оплаты труда наемных работников – но, повторимся, не административным путем, а за счет роста экономики и более справедливого распределения общественного продукта. Повышение минимальной зарплаты должно сопровождаться снижением налогов для малого и среднего бизнеса и учетной ставки НБУ, деоффшоризацией, демонополизацией, созданием свободных экономических зон, жестким регулированием деятельности естественных монополий и тому подобном.

Нельзя не упомянуть о том, что за годы "жизни по-новому" разрыв между средней зарплатой рядового украинца и зарплатами топ-чиновников увеличился в десятки раз, – такой колоссальной разницы нет ни одной стране Евросоюза, куда, по словам власть имущих, стремится Украины (при этом шкала налогообложения остается плоской, о внедрении прогрессивной шкалы правящая верхушка не задумывается). В сущности, это еще одно подтверждение того, что сегодня Украиной управляют люди с ампутированной совестью.