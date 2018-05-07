Одесская Хатынь: четыре года спустя. Неутешительные выводы

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Четыре года назад этот день в календаре был перекрашен в черный, траурный цвет. Надолго. Если не навсегда. Второго мая, в одесском Доме Профсоюзов были заперты десятки одесситов, включая детей. Которые оттуда живыми уже не вышли. Были сожжены. Теми, кто до сих пор на свободе. Потому как отнесены властью к числу "неприкасаемых" для закона и судебного возмездия. Они до сих пор свободно приезжают в Одессу, устраивают "триумфальные" шествия по ее улицам, скандируют "кровопускательные" лозунги и речевки. Одним словом, демонстрируют одесситам, кто в городе "побежденный", а кто – настоящий "хозяин". Под молчаливое одобрение местной и киевской власти. Правда, год от года свезенных в Южную Пальмиру национал-активистов "по вызову" становится все меньше и меньше. Впрочем, и тех нескольких сотен, что были в день траура одесситов, в этот раз довольно, чтобы на душе у горожан остался неприятный осадок. Вот и в этот раз "товарищ" Тягныбок, взобравшись на импровизированный броневичок, призвал к тому, чтобы второе мая сделать национальным праздником. Неким "днем победы" над "русской весной". Ему на своей странице в ФБ вторил лидер КУН Николай Коханивский. Не скрывали своего "праздничного" настроения еще десятки национал-активистов, которые в соцсетях устроили настоящий шабаш "на костях" сожженных одесситов.

Впрочем, к этому публичному ежегодному надругательству над памятью погибших в Одессе уже привыкли. Траурные мероприятия шли своим чередом. Во всех православных храмах прошли поминальные службы. В очередной раз, разделить скорбь родственников и близких убитых, приехали лидер Оппоблока Юрий Бойко и его соратник, экс-губернатор одесской области Николай Скорик. Тысячи одесситов, несмотря на традиционные "минирования" Куликова поля, с цветами пришли туда почтить память своих земляков. Традиционно, по окончанию траурного митинга, в небо взлетели черные, поминальные шарики.

На Куликово поле почтить память убиенных пришли нынешний губернатор области Степанов и даже, как его ныне окрестили горожане, "одесский Павлик Морозов" — нардеп Гончаренко. Если первый пришел показать себя в качестве губернатора "всея одесситов", то второй, возможно, "замаливать грехи". Впрочем, если к Степанову никто не подходил, потому как публично малоизвестен одесситам, то от Гончаренко народ шарахался, как от прокаженного. Среди вип-посетителей не был замечен нынешний одесский мэр Труханов. Возможно потому, что многократно обманул горожан, обещав поставить на Куликовом поле памятник убитым землякам. И, наверняка бы отхватил за это публичного "фэ".

"С ощущением полного бессилия 4 года назад я сидел перед компьютером в Киеве и не мог оторваться от жутких кадров происходящего в родной Одессе. Тогда – бессилие помешать безумию. Бессилие помочь раненным.

Сегодня — бессилие добиться наказания виновных. Бессилие что-либо изменить. Бессилие исправить что-то в головах "гордящихся" этой трагедией.

Опостылевшее бессилие. И вопреки здравому смыслу надежда, что когда-то виновные все же будут наказаны. и что безумие в родной стране закончится", — написал на своей странице в ФБ известный киевский тележурналист из Одессы Владимир Полуев второго мая, по сути выразив умонастроение многих земляков.

"Публичное жестокое убийство людей. Под прицелами видеокамер. С согласия власти. Под восторженные аплодисменты и комментарии бесов. Прошло уже 4 года. Результатов расследования нет. Правда об Одесской Хатыни замалчивается и прячется. Палачи на свободе. Заказчики в креслах. Постоянные призывы международных организаций завершить расследование и покарать преступников игнорируются. Причины понятны. Власть имеет непосредственное отношение к этому массовому убийству людей", — оценка трагедии от экс-министра юстиции Елены Лукаш. В нем уже почти названы настоящие виновники и их покровители. Впрочем, сам факт попытки "активистов" перелицевать массовое убийство своих соотечественников в национальный праздник, косвенно подтверждает, как причастность власти к одесским событиям, так и то, что их заказчиком являются люди, ныне сидящие во властных "креслах".

"2 мая — это трагедия без срока давности. Мы всегда помним об этой страшной дате, которая затронула всех одесситов. Прошло четыре года, а мы до сих пор не можем добиться от власти правды и справедливости. Но мы будем требовать расследования и наказания виновных 365 дней в году. Одесса своё возьмёт и не простит смерти невинных людей 2 мая. Мы будем продолжать поддерживать родственников, которые каждый день переживают эту страшную боль. Одесса не простит! Светлая память", — пообещал нардеп Николай Скорик.

"После смены власти мы обязательно добьемся, чтобы были наказаны и исполнители, и заказчики этого страшного преступления. Справедливость будет восстановлена, а родственники погибших наконец-то почувствуют заботу государства", — заявил в Одессе лидер Оппоблока Юрий Бойко.

Собственно, на смену власти приходится надеется всем, кто небезразличен к событиям, происшедшим в Одессе 2-го мая 2014 года. Нынешняя точно не станет выяснять истину и искать настоящих виновных. Первые лица государства даже делают вид, что не помнят о таком скорбном факте, как "одесская Хатынь". Второго мая наш президент на своей странице в ФБ рассказал об общемировом рейтинге армий, в котором наша на 29-м месте. А премьер написал о перспективах развития IT – отрасли. Про спикера Парубия и говорить не приходится. Он, вероятно, пересматривал фильм, накануне годовщины второго мая показанный по израильскому ТВ. В котором, грузинскими наемниками, участвовавшими в организации одесской трагедии, он обозначен, как координатор тогдашней бойни.

Характерный эпизод, который не имеет прямого отношения к годовщине сожжения одесситов в Доме Профсоюзов, но характеризует состояние правоохранительной системы страны, произошел в Южной Пальмире в день скорби. Некая Сойкина из Правого Сектора публично призвала очистить страну от евреев. Естественно в рамках наведения настоящего "украинского порядка".

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский тут же прокомментировал ее заявление у себя на странице в ФБ: "Интересно, она имеет в виду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?".

И что вы думаете, правоохранительная система тут же "нашлась". В лице министра МВД Авакова, который тут же публично из Твиттера фактически распорядился о возбуждение уголовного дела против антисемитки. Формально, приписав заслугу одесским полициантам. Если бы дело обстояло строго наоборот, то первым бы публично "засветилось" бы сообщение пресс-службы местного УВД. И министр бы ссылался на него в своем утверждении. Такой расклад подтверждает ситуацию, в которой привлечение к уголовной ответственности национал-активистов разных мастей, находится не в компетенции местных органов правопорядка, что было бы естественно. А является исключительной компетенцией высших должностных лиц в государстве. И без команды Авакова, Луценко и иже с ними ни один следователь или прокурор не имеет фактического права на уголовное преследование носителя почетного звания "украинский патриот".

Смотрите также: В Одессе националисты провели марш, посвященный трагедии 2 мая

Реакция же Авакова в данном случае причиной имеет не беспокойство о судьбе евреев или угрозах им со стороны профессиональных антисемитов. Так совпало, что Госдеп получил письмо, подписанное 57 сенаторами, которые обвиняют киевские власти в потакании антисемитизму в Украине. Ну и вероятно "отшлепал" на сей счет нашего министра. Вот, последний и показал свою ретивость. Хотя не факт, что Сойкина сотоварищи окажется осужденной. Ну, походит к следователю, пожурят ее, да и отпустят.

К сожалению, за сожженных в Доме Профсоюзов американские сенаторы точно не впишутся. Остается надеется на своих: Бойко, Скорика, Лукаш… Очень хочется верить, что если они все же снова окажутся во власти, то не забудут своих публичных обещаний, данных одесситам в этот скорбный день. И реальные виновники массового убийства в Одессе второго мая 2014 года окажутся на скамье подсудимых. А следом и в тюрьме.