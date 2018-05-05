После Одессы: почему не сжечь всю Украину?

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Каждое 2 мая – вот уже четыре года – я жду, что скажут в Украине о произошедшем в Одессе. Жду в этот день, жду на следующий. Жду, когда, наконец, окстятся. Хоть веры все меньше.

Вот и 2 мая 2018 года принесло тоску и разочарование. Лучше бы они молчали об одесской трагедии, чем говорили такое.

Тогда, когда погибло официально 48 человек, а по факту больше, дьявол ухмылялся в 666 зубов. Потому что дьявол – отец лжи. А лжи тогда было много – вброс за вбросом. Занизили число погибших. Сказали, что среди них не было одесситов. Свалили все на "иностранные спецслужбы".

Ничего не подтвердилось. Но во вранье никто не покаялся. Наоборот – его стало больше.

2 мая 2018 года Порошенко не выразил соболезнований. Остальные власть имущие также отмолчались. Как будто и не было ничего в Одессе 2 мая 2014 года. Зато усердствовали СМИ. Четыре года прошло, но инфернальная мантра все та же: они сожгли себя сами.

Однако к этому вранью теперь добавился и сатанинский пафос: оказывается, 2 мая в Доме профсоюзов – победа над "русским миром". Люди тиражируют это вранье.

Я не стану цитировать тех, кто постит фотографии шашлыка и гриля. Эта панорама бесов мне неинтересна. Тогда, 2 мая 2014 года, нас уверяли, что подобное – о шашлыке из колорадов – пишут провокаторы и боты. Но нет. Прошло время, и мы видим: это безумие рождают живые люди. Ну, или те, кто был ими когда-то.

И вместо не покаяния даже, а человеческих слов мы слышим очередные лозунги. Националисты маршем идут по Одессе. Те самые националисты, которые заживо жгли людей в Доме профсоюзов, а после добивали, выпрыгнувших из окон. И снимали на камеры, и хохотали, и делали селфи. Теперь они говорят, что победили "русский мир".

Виной тому даже не националистические воззрения, а, прежде всего, тотальное расчеловечивание, которое запустили в Украине. Оно началось с развешивания ярлыков, когда "колорад" заменил человека.

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Украина могла пойти по двум путям: либо признать и расследовать трагедию, либо сделать вид, что все случилось как надо. Выбрали второй путь, а от него перешли к страшному – превратили ад и позор в праздник. Именно так теперь заявляют журналисты и депутаты: когда-нибудь 2 мая 2014 года станет государственным праздником, праздничным днем (!). И это уже не игры политики, но игры разума – патентованное безумие, которое намерены прививать детям.

Его защищают журналисты на украинских телеканалах. Рассказывают о трагедии либо вскользь, либо с позиции победы над "русским миром". Больные люди.

Но вы не победили "русский мир" – на самом деле, вы победили себя: избавились от боли и труда быть человеком. Вы опоздали веков на пять, потому что костры инквизиции Европа давно прошла. А вы превратили Украину в музей Средневековья, где Порошенко и компания пишут свой "Молот ведьм".

Можно и дальше рассказывать об агрессии России и европейском пути. Можно трясти безвизом и говорить стотысячное "прощавай". Можно при любой мерзости тыкать в других и вопрошать: "А что у вас?" Можно и дальше делать вид, что вы люди. Но вы не люди. Вы секта, приносящая жертвоприношения безумному божеству.

Повторяю: дело уже не в политике. Дело в памяти, которая изуродована. Власть не хочет и не будет расследовать произошедшее в Одессе 2 мая. Более того, она не собирается помнить о жертвах – они не люди для них. Мемориал Небесной сотни – пожалуйста, а о сгоревших в Доме профсоюзов – ни слова. Две с половины тысячи милиционеров, которых нагнали в Одессу, охраняли националистов. Так действует секта кровавых огнепоклонников. Секта, взявшая в заложники миллионы.

Можно и дальше блеять, что фашизма в Украине нет. Но вот девушка на одесских баррикадах кричит: "Жить по украинских порядкам – без жидов!". Она маргиналка? А кто тогда журналистка с канала "Прямой", которая рассказывает, что на Куликово поле пришли "только пенсионеры", а вся "нормальная молодежь" была по другую сторону баррикад? Кто эксперт, вещающий в сотый раз, что в Доме профсоюзов люди "сожгли себя сами"?

Секта порабощает сознание и волю. Секта не оставляет шансов. Потому что Одесса не помогла задуматься – наоборот.

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Одесса 2 мая, проникнув в сознание Украины, разрастается как раковая опухоль и уже сделала многих ее граждан безумными. Потому что реакции на трагедию не было и нет. Сектанты увидели кровь, огонь, смерть, но не окстились, а возрадовались. Захотели убивать дальше. Теперь секта не просто скрывает правду, а утверждает, что сожженные в Доме профсоюзов люди – во имя лучшей жизни.

Это прогрессирующая форма безумия, не иначе. И она инфицирует всех – через матрицу тотальной лжи.

pushkinska.net Мемориальные мепориятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.

Выбор адекватного украинца сегодня – это не Россия или Европа, Порошенко или Тимошенко. Нет, выбор этот гораздо глубже – остаться человеком или превратиться в безумное существо из секты огнепоклонников. И Одесса тут – главный маркер.

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