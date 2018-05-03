Очередной "нож в спину" от Украины... в собственную и Будапешта

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ждет очередного обострения в отношениях с Украиной. Об этом он заявил на днях в Будапеште, сообщает Magyar Midők. Формальной причиной подобной оценки послужил тот факт, что в повестку текущей сессии ВР снова включили президентский законопроект о лишении украинского гражданства лиц, имеющих второй паспорт.

Петер Сийярто поведал о "трех ударах" от Украины, последним из которых он считает предложение Петра Порошенко лишать гражданства лиц, использующих, в частности, избирательное право другого государства.

Сийярто заявил, что "первым ударом" по правам меньшинств стал закон об образовании, который "значительно ограничил права национальных общин в использовании родного языка". Венгерский министр утверждает, что, несмотря на международное давление, правительство Украины до сих пор не начало переговоры с венгерской общиной Закарпатья. Хотя публично многократно о таких переговорах заявляло. Тут следует пояснить, что в Будапеште под реальными переговорами между Киевом и украинскими этническими венграми понимают не просто совместное "чаепитие", но письменно закрепленные обязательства власти по учету языковых и образовательных пожеланий представителей нацменьшинства.

"Вторым ударом" Сийярто полагает признание языкового закона Кивалова-Колесниченко неконституционным. По его мнению, сейчас в украинском парламенте есть три новых предложения, "каждое из которых хуже другого".

"Третий удар", по словам главы МИДа, заключается в том, что президент Украины призвал принять закон о наказании за двойное гражданство. Согласно внесенному в повестку парламента законопроекту № 6175, основанием для потери гражданства Украины станет "использование избирательного или иного права, предоставленного иностранным гражданством, или выполнение обязанностей, возложенных иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства".

В Будапеште полагают, что первыми пострадавшими в случае принятия закона, станут украинские венгры, которые приняли активное участие в апрельских выборах парламента Венгрии. И обеспечившие победу правящей партии Фидес. Да так, что последняя получила 133 из 199 мандатов – конституционное большинство. Естественно, по мнению тамошних экспертов, если Будапешт не сумеет обеспечить защиту своей украинской диаспоры от преследований Киева, то это будет прочитываться в местном политикуме, как предательство своих избирателей. И слабость вновь избранной власти.

При этом, в отличие от прочих "ножей", типа закона об образовании и отмены языкового закона Колесниченко-Кивалова, в вопросе лишения второго гражданства Брюссель может однозначно стать в защиту позиции Будапешта.

Причина проста. Число украинцев, которые сегодня имеют паспорта стран ЕС давно исчисляется миллионами. И это прежде всего этнические венгры, поляки, румыны, греки, немцы, болгары и другие, по разным причинам ныне проживающие в Украине. На втором месте, трудовые мигранты, которые более четверти века выезжают на заработки в страны Евросоюза, но не теряют связи и с исторической родиной. При этом имеющие вторые паспорта. Можно себе представить только какую волну протеста, в случае массового применения закона поднимут эти люди в странах ЕС. От обращений к политикам от имени этнических общин, до исков в Европейский суд по правам человека. Таким образом обострение с Киевом едва ли ограничится только Будапештом. В него также вынуждено втянутся, как минимум, Варшава, Бухарест и София. А значит, вынужден будет и реагировать Брюссель.

Вполне очевидно, что инициатива Порошенко прежде всего направлена против украинских граждан-крымчан, которые несмотря на миф о жестокой и насильственной оккупации РФ полуострова, активно ходят на думские и президентские выборы. Однако Киеву точно не с руки публично признаться в такой мотивации принятия закона. Потому как это будет откровенной дискриминацией. Приходится грести под общую гребенку всех обладателей двух паспортов.

Впрочем, едва ли на Банковой, которая, вероятно, возможное лишение украинского гражданства "крымчан-сепаратистов" оценивает как эффективный предвыборный шаг, рассчитанный на поддержку со стороны радикально националистически настроенных сограждан, просчитывают иные последствия. Например, усиление трудовой миграции. И закрепление статуса уехавшего навсегда украинца в ЕС или РФ в виде добровольного отказа от украинского гражданства. Чтобы избежать публичной "порки" и унижения. Проблем с собственностью на родине, у родственников не имеющих второго паспорта, но попадающих под "каток" репрессий местных правоохранительных органов из-за тех, кто такой паспорт имеет и значится в списках "караемых". Ведь вполне очевидно, даже следуя логике социологических опросов, которые утверждают, что тотальное большинство украинцев хотели бы уехать из страны в поисках лучшей доли, что те, кто ее уже обрел за рубежом, не станет держаться за украинский паспорт. И предпочтет потерять его, а не возможность жить в покое и достатке за пределами Украины.

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В ситуации, когда в Минсоцполитике уже открыто и публично заявляют о том, что на рынке труда Украины из-за тотальной миграции за рубеж миллионов самых активных и трудоспособных граждан на повестке дня настоящая "катастрофа". И наметившийся дефицит профессиональных кадров может стать не тенденцией, а хроническим явлением. Подобный шаг Петра Алексеевича может стать "ножом в спину" не только и столько Будапешту, как прежде всего себе и перспективам промышленно-экономического возрождения страны. Не говоря о снижении перспектив получения иностранных инвестиций, которыми так публично опекается ПАП. Потому как под их освоение, даже в аграрной сфере или перерабатывающих ее сырье отраслях нужны молодые и образованные кадры. А их, все более стимулируют покидать страну. Причем, безвозвратно.

Ну и вишенка на торте: ответные меры Будапешта не заставят себя ждать. В апреле венгры в очередной раз заблокировали контакты на министерском уровне Киева и НАТО. Наверняка, не отступят в своем решении ветировать заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне на Брюссельском саммите Альянса, где наш гарант так надеялся получить сигнал о возможном ПДЧ Украине. В этом году, под эгидой ЕС должна пройти донорская конференция по представлению Брюсселем Киеву плана "Маршалла". Едва ли Будапешт упустит возможность вставить "палки" в колеса этого проекта. Тем более, что в ЕК, как минимум на уровне еврокомиссара Хана, очень негативно настроены на всяческую финансовую помощь Украине, не исполняющую почти никаких взятых на себя обязательств перед донорами.

Так что "ножей" в спину Украины в ответ на принятие очередного дискриминационного законопроекта может полететь множество, с разных, даже самых неожиданных, сторон.