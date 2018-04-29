Революционные преступления и спасительный 2019 год

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Власть начала активную фазу избирательной кампании, ведь выборы-2019 — последний шанс Майдана. Международные лоббисты режима постепенно лишают его дипломатической и финансовой поддержки. Сторонники внутри страны разочарованы реализацией обещанных революционных перемен. "Успешные" реформы связаны с аннулированием социальных обязательств государства перед населением. Все еще слишком много законодательных и бюрократических барьеров, блокирующих предпринимательскую и деловую активность. Удовлетворить "либеральные" запросы весьма непросто. А после требования запустить Антикоррупционный суд — еще и опасно.

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Но есть и другая группа — праворадикалы. Их интерес куда скромнее, да и проще в реализации. А именно — полицейское государство и полное доминирование национализма во всех жизнеобразующих сферах государства. Политики активно реализуют эту "программу-минимум", а значит в грядущей электоральной гонке власть сделала ставку на их голоса в качестве определяющего фактора победы.

Выступив на стороне путчистов в 2013 году, этой малочисленной, но сплоченной и активной горстке людей удалось сломить ход отечественной истории — ценой кровавых преступлений. Более 4 лет тысячи "революционеров" обогащаются и делают карьеру на унесенных жизнях украинцев. Поэтому ни правящая группа, ни ее националистическая обслуга не заинтересованы в объективном расследовании безжалостных злодеяний тех лет. Ведь в ходе расследования можно выйти на самих себя. А после смены власти — попасть на скамью подсудимых.

Этот страх отчетливо проявился во время недавнего ареста Ивана Бубенчика — активиста евромайдана, которого подозревают в убийстве двух и ранении еще одного правоохранителя. По его словам, таким образом он посеял панику среди силовиков и спас Майдан. Бубенчика считают идеалом патриотизма. Его арест вызвал истерику среди патриотов: если под суд отдают тех, кто вчера стрелял в Беркут, то завтра подсудимыми могут стать те, кто развязал войну на Донбассе.

Понимая, что расследование чревато народными волнениями, власть запустила информационную кампанию в его поддержку. Верховная Рада и лично спикер Андрей Парубий призвали Генпрокурора разобраться с ситуацией. Народные депутаты на ТВ и в средствах массовой информации разгоняли волну в духе "наших бьют" и "доколе". По итогу Луценко поменял следственную группу и переквалифицировал обвинения из двойного убийства в самооборону, хотя УПК не дает таких полномочий Юрию Витальевичу.

В нормальном правовом государстве подобную публичную реакцию элиты на дело Бубенчика расценили бы как давление на следствие. Со всеми вытекающими юридическими последствиями. Однако из плеяды таких личностей уже сформировался новый привилегированный класс — "герои Майдана". Такого понятия в кодексах нет. В них прописано, что убийство людей — преступление. И только суд может решать, были ли смягчающие обстоятельства или такие, которые исключают наказание. При этом суд опирается на материалы прокуратуры и следствия. Последним в Украине не нужны ни свидетели, ни доказательства. Если суд выносит вердикт, противоречащий генеральной идеологической линии власти, на помощь ей приходят верные активисты-общественники. Они громят суды, срывают заседания, угрожают служителям Фемиды расправой. Профицит такого симбиоза очевиден: некомпетентность ГПУ, МВД и СБУ можно компенсировать силовым нажимом улицы. Из-за симбиоза истеблишмента с ультраправыми политическая конъюнктура стала преобладать над нормами права. Людей судят по принципу "свой/чужой".

Характерный пример — дело о майской бойне в Одессе. Кровавый шлейф которой растянулся от Греческой площади до Дома профсоюзов. Большинство улик по ней были растеряны и уничтожены, так как в ночь на 3 мая места столкновений были оперативно подчищены коммунальными службами. А непосредственно осмотр места происшествия правоохранителями был проведен лишь 15 мая. Что намекает о возможном желании власти скрыть важную оперативную информацию. Уцелевшие улики были получены уже с множественными процессуальными нарушениями. Свидетельские показания не подтверждали противоправности совершенных куликовцами действий. Следственными органами не было собрано достаточное количество убедительных доказательств вины подсудимых.

Таким образом, судебный процесс можно было окончить оправдательным приговором еще в далеком 2015 году. Однако полчища закамуфлированных крепких ребят, сопровождавших каждое заседание, рукоприкладством вынуждали представителей правосудия действовать вопреки закону. Судейские коллегии одна за другой брали самоотвод или увольнялись. В одном из судов лишь пятая часть всех заседаний прошла спокойно, без вмешательства активистов. Не желая более незаконно продлевать меру пресечения подозреваемым, судьи приняли решение о выходе подсудимых под залог. Впрочем, и тут решающую роль сыграло мнение возмущенной патриотической общественности, скрепленное применением физической силы и психологического давления на работников суда. Решение о выходе под залог пришлось отменить.

Осенью 2017 года судьям Черноморского городского суда удалось добиться справедливого решения. Но прокуратура не сдавалась. В спешке гособвинение пыталось приобщить к делу еще 4 тома материалов, которые, видимо, тщательно скрывали на случай, если экстренно придется блокировать невыгодный ход дела. Признать поражение Юрий Витальевич не смог — ГПУ подала апелляционную жалобу, а Евгению Мефедову и Сергею Долженкову предъявили новые обвинения, по статье об угрозе территориальной целостности Украины. Параллельно потугам прокуратуры, не допустить "фиаско" пытались бойцы националистических организаций, штурмовавшие здание суда.

Тем не менее, судейский корпус вынес оправдательный приговор. Доказать очевидные еще в 2014 году вещи правосудие осмелилось только спустя 3 года судилища над антимайдановцами. В заключение судьи постановили, что работники правоохранительных органов сознательно добивались заключения в СИЗО пятерых фигурантов дела с целью сломить их волю. А действия следственных органов были "беспрецедентно незаконными и брутальными, такими, которые свидетельствуют об уверенности исполнителей в своей безнаказанности".

Таким образом, служители правосудия создали прецедент для привлечения тех, кто на всех уровнях блокировал ход дела, выполняя "политический заказ". А также заложили правовую базу для беспристрастного расследования аналогичных преступлений не только внутри страны, но и на международном уровне. Как известно, Оппозиционный блок передал в Международный уголовный суд в Гааге и Европейский суд по правам человека два пакета документов, подтверждающих бездействие власти относительно расследования майской трагедии. В последнюю институцию адвокаты политической силы подготовили и направили иски родственников жертв. Отныне у обоих судов есть основания открыть уголовное производство против украинских следственных бригад, а также в полной мере удовлетворить требования пострадавших от произвола националистов людей.

Замглавы президентской фракции в Верховной Раде, одессит Алексей Гончаренко обозвал активность Оппоблока в европейских правовых структурах "сотрясанием воздуха". Что ж, у Алексея Алексеевича есть повод нервничать. В руках его босса и таких как он сам Украина превратилась в государство, систематически нарушающее права людей. Право на справедливый суд — одно из основополагающих для европейской демократии. А за неспособность на протяжении четырех лет расследовать трагедию такого масштаба в рамках национального законодательства еще предстоит ответить. Да и в Одессе никто не забыл фотосессий бывшего активиста Партии Регионов на фоне сгоревших заживо одесситов в Доме профсоюзов.

Прокуроры по делу Бубенчика и судьи по делу 2-го мая доказали — в Украине существуют люди, уважающие законы своей страны. Готовые пойти против патриотического мейнстрима ради установления истины в общественно резонансных делах. Чтобы этого не произошло, режиму необходимо удержать власть — иных предохранителей от грядущего уголовного наказания нет. Поэтому промайданные политики продолжат запугивать, деморализовывать жаждущих справедливости соотечественников с помощью силовиков и радикалов.

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Достойным ответом режиму на предстоящих выборах станет полная мобилизация и консолидация вокруг миротворческих партий. Способных объединить усилия международных и общественных организаций, политических групп и неравнодушных граждан для привлечения к ответственности заказчиков и исполнителей убийств на Майдане, в Одессе и на Востоке страны. В противном случае их преступления еще множество лет будут покрывать с помощью избирательного правосудия и правоохранительного произвола.