Украина – страна вечно перспективных политических трупов

РИА Новости Украина

Украина опустилась в рейтинге демократии из-за давления на медиа и активистов, которые борются с коррупцией, говорится в отчете правозащитной организации Freedom House.

По мнению экспертов из Freedom House, в прошлом году Украина не продемонстрировала сдвигов в таких пунктах, как демократическое управление центральной власти, избирательный процесс, независимость судебной ветви и борьба с коррупцией.

По мнению политического эксперта Сергея Быкова, реалии украинской политики всегда отличались от мировых. Он напомнил, что только в Украине для одного кадрового назначения может полностью переписываться закон (как это было в случае назначения на пост генерального прокурора Юрия Луценко – ред.).

"У нас, чтобы стать помощником депутата (госслужащим), нужно иметь высшее образование, а чтобы стать нардепом — оно вовсе не необходимо. И таких парадоксов очень и очень много. Один из них касается полного отсутствия возрастной иерархии в партиях и их молодежных организациях. Зачастую, молодые партийные лидеры буквально с 20 лет уже грезят "большой лигой", основным партийным составом и мечтают попасть в мягкое парламентское кресло. А "молодежки" при этих же партиях возглавляются представителями партии в возрасте 35+… И где тут логика?" — задается вопросом эксперт.

Быков привел пример канцлера Германии Себастьяна Курца.

"Себастьян Курц стал самым юным министром иностранных дел Австрии в 27 лет и сегодня имеет огромные перспективы на мировой политической арене. Арсений Яценюк стал самым молодым премьер-министром за всю историю Украины в 39 лет и сегодня возглавляет партию-политический труп", — отметил эксперт.

Как подчеркнул эксперт, такое грубое сравнение показывает очень большую разницу.

"Во-первых в том, во сколько лет политик считается молодым в Украине и в Австрии. Во-вторых, они показывают разницу между оправданным доверием граждан политику — это легко читается в прогнозах по перспективам этих двух "молодых лидеров". Тем не менее, Курц — скорее исключение из правил, ведь средний возраст публичного политика в мире составляет 55,5 лет. (Напомню, что молодёжью в Украине считаются граждане до 35 лет). То есть это очень и очень немолодой возраст. Но это уровень качества и опыта, показатель прохождения многих политических кризисов и выживания в поколениях политических элит", — разъяснил политэксперт.

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Быков добавил, что Курц в свои молодые годы уже успел пройти основную политическую лестницу австрийской политики. В 18 лет он возглавил венское отделение народной партии и был депутатом городского совета, после пошел на повышение и стал госсекретарем Министерства внутренних дел. Немного позднее возглавил МИД Австрии, а сегодня занимает пост канцлера австрийской республики.

"Сегодня Украина — страна вечно молодых и вечно перспективных политиков, независимо от их возраста, знаний и опыта. Чтобы сделать качественный рывок вперед, нужно менять систему. Одно из законодательных изменений, которое повысило бы качество публичной политики, касается следующего: нужно разрешать баллотироваться на национальном уровне только тем, кто уже был депутатом на местном уровне (кроме лидеров партий). Таким образом мы бы сократили количество кандидатов, "отмели" кандидатов-однодневок и технических кандидатов, да и вообще повысили бы качество выбора", — считает эксперт.

Еще одной конструктивной инициативой он видит норму о необходимости членства в партии на протяжении 3 или 5 лет до того, как человек получает право баллотироваться на выборах.

"Это помогло бы уменьшить объёмы политического "тушкования" и продаж "политических франшиз". В политике нужны не молодые и горячие, а взвешенные и прагматичные, которые меряют все категорием "Государство", а не всепоглощающим "Я", — резюмировал Быков.