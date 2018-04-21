Реальность кусается. Искусственные кризисы как способ удержаться у власти

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

18 апреля комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики должен был заслушать отчет правительства о ходе и результатах исполнения Программы работы КМУ в 2017 году. Однако на сайте комитета появилась информация о переносе слушания отчета на 20 июня. Таким образом была сорвана попытка Банковой назначить досрочные выборы ВР через отставку Гройсмана. Предполагалось, что парламент, после профильного комитета заслушает информацию об итогах деятельности правительства, сочтет ее неудовлетворительной и отставит Кабмин. Затем, что было очевидно заранее, голосов для назначения нового состава правительства не соберет и даст возможность президенту объявить досрочные выборы. Под реализацию этого проекта в АП даже проводились специальные совещания с главами ОГА и обозначался срок – август-сентябрь текущего года. Такая комбинация была выгодна исключительно фракции БПП. Потому как при сохранении на досрочных выборах смешанной системы давала возможность заполучить Блоку тотальное большинство мест по мажоритарке. Однако не срослось.

Плану воспротивился "Народный фронт". Глава профильного комитета ВР, являющийся его членом, Александр Иванчук, срочно отправился в командировку в США. А без него комитет экономического развития не полномочен рассмотреть отчет КМУ. И двинуть его на рассмотрение Рады. Эффективность такой "подножки" со стороны НФ дает возможность предположить, что и 20-го июня комитет не соберется, потому как Иванчуку "приспичит" опять куда-нибудь уехать. Собственно, ВР, для того чтобы избежать досрочных выборов, нужно протянуть до октября. А там, за полгода до предстоящих президентских выборов парламент по закону распускать нельзя.

Конечно, комбинация с отставкой Гройсмана, распадом коалиции, новой коалициадой, поиском голосов для утверждения нового состава Кабмина и наконец роспуском ВР, кроме возможности для БПП нарастить число депутатских мандатов в новоизбранной Раде давало еще массу преимуществ для Петра Алексеевича. У него появлялись естественные предлоги "забыть" о необходимости принять окончательную редакцию закона об АКС, отодвинуть повышение цен на газ, и наконец, обратиться с просьбой к МВФ, ВБ, ЕС в таких критических для власти условиях, дать денег. Ну, а потом, после выборов нового состава парламента, снова коалициада, квоты для ее участников в новом Кабмине, голосования и переголосования… Короче опять предлоги для неисполнения взятых президентом перед международными кредиторами обязательств. Лафа и только. Ну, а после переизбрания на второй срок, можно было бы снова вступить в торги за условия на получение кредитов. Однако не случилось спровоцировать кризис власти и уйти через него от необходимости вести диалог с заимодавцами. А последние-то настаивают на своем.

Так, министр финансов Александр Данилюк, который принимал участие в апрельских встречах в Вашингтоне с представителями МВФ и ВБ? передал оттуда публичный привет Петру Алексеевичу, сообщив, что МВФ готов в июне выдать очередной транш, если в мае Киев исполнит два главных требования Фонда: примет закон об АКС в нужной редакции и поднимет цены на газ до рыночного уровня. В противном случае, Украина не получит ни транша, ни помощи от ЕС. И даже не сможет разместить свои евробонды на международных рынках. А это – однозначный риск не рассчитаться в этом году по текущим госдолгам в валюте, резкое ослабление гривны осенью и потенциальный дефолт страны. Ну и о каком тогда переизбрании ПАП можно вести речь?

Однако, несмотря на провал плана по роспуску парламента и однозначные сигналы министра финансов с берегов Потомака о близящейся финансовой катастрофе, президент собирает у себя в администрации глав фракций ВР, а затем и правительство в полном составе, чтобы сообщить о "времени объединяться", создавать единую поместную церковь и главное – об игноре требований кредиторов вносить правки в президентский проект закона об Антикорсуде! На что же рассчитывает теперь глава государства, когда план о создании искусственного кризиса во власти, как средства для отсрочки исполнения требований кураторов из Вашингтона и Брюсселя провален? С учетом логики планов и действий Петра Алексеевича ему необходим кризис. Да такой, чтобы иметь железобетонные основания перед кредиторами на отказ исполнять прямо сейчас их требования. Возможно таковым станет масштабное обострение ситуации на Донбассе. И, озвученные накануне поездки в США министром МВД Аваковым наполеоновские планы по возврату мятежных территорий, из этой серии. А прошли они в прессе исключительно для того, чтобы иметь повод поговорить в США об одобрении и более радикальных, чем изложены в интервью Арсена Борисовича, действиях в адрес непризнанных республик.

Читайте также: Аваков огласил план по Донбассу. Ждать ли предложения по Сирии?

Ведь любая "войнушка" со стороны Киева, по мнению местных ястребов, де-факто – продолжение американо-российского фронта в Сирии. Так что глядишь, коллеги по партии войны из Вашингтона и одобрят чего-нибудь масштабное и кровопролитное на востоке Украины. А такой сценарий внесет дополнительные возможности для ныне власть предержащих избежать будущей ответственности при потере власти. Или, что еще лучше для них, в этой власти остаться. С высочайшего благословения из Госдепа. При таком сценарии кредиторам тоже придется позабыть о своих требованиях и денег дать. Возможно именно на такой исход поездки в США главы МВД рассчитывает Петр Алексеевич, так упорно отвергающий любые правки в закон об Антикорсуде и не теряющий надежды при этом избежать дефолта.

Читайте также: Аваков в США: официальная сторона визита

Если же Арсен Борисович не получит добро в Вашингтоне на "войну" с Кремлем на востоке Украины, то уже в мае президенту и его ближайшему окружению придется решать вопрос: исполнять ли требования МВФ, дабы получить денег, или идти на еще один вариант кризисного развития ситуации. На разворачивание осенью полномасштабного финансового кризиса с дефолтом, обесцениванием гривны, гиперинфляцией и пр. Что наверняка выведет на улицы сотни тысяч протестантов. Приведет к массовому применению оружия и кровопролитию. Ну и главное – даст возможность ввести чрезвычайное, а то и военное положение. Позволит найти предлог для сохранения у власти как президента, так и нынешнего состава ВР. Потому как до нормализации ситуации выборов не будет никаких.