Бюджетная резолюция: долговая кабала для Украины и Яресько

Виктор Скаршевский, экономический аналитик

Вчера, 18 апреля, на заседании Кабмина была утверждена бюджетная резолюция на 2019-2021 годы. Такая себе мини-декларация на 7 страницах с несколькими цифрами.

Учитывая абсолютно декларативный характер этого документа, нет смысла его подробно анализировать.

Но есть один нюанс. В бюджетной резолюции содержатся, хоть и мало, но достаточно прогнозных макропоказателей для того, чтобы оценить выплаты, которые должна осуществить Украина внешним кредиторам по так называемой "реструктуризации Яресько".

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Напомним, что в 2015 году, в обмен на списание $3,6 млрд внешнего долга частным кредиторам, Украина (по инициативе тогдашнего министра финансов Наталии Энн Яресько) обязалась на протяжении 2021-2040 годов, отдавать им часть своего экономического роста. Т. е. делиться своим экономическим успехом, к которому эти внешние кредиторы никакого отношения иметь не будут.

Процесс выплат оформляется выпуском долговых ценных бумаг — так называемые варранты.

Условия, при которых наступают выплаты, следующие:

— если реальный рост ВВП составит более 3% в год, то внешние частные кредиторы получат 15% от превышения этого показателя, а если более 4% — то 40%;

— долларовый ВВП Украины должен быть не менее $125,4 млрд.

Вот тут нам и пригодится свежеиспеченная бюджетная резолюция. Смотрим на макропоказатели, заложенные в ней:

Таблица 2

Источник: Основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы.

Видим, что уже в 2020 году долларовый ВВП Украины преодолеет критерий в сумме $125,4 млрд и составит $131,1 млрд. С учетом того, что рост реального ВВП в 2020 году превысит 3% — это означает, что с 2021 года начнутся выплаты внешним кредиторам.

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Теперь определим сумму выплат. Подставим в формулу для расчета выплат данные из бюджетной резолюции и получим, что за 2 года (за 2020-2021) Украина должна будет выплатить внешним кредиторам $1,7 млрд. А это почти половина списанной суммы $3,6 млрд.

Таблица 1

Выходит, что на основании данных бюджетной резолюции, всего лишь за 2 года Украина отдаст внешним кредиторам половину списанной суммы, а впереди, до 2040 года, остается еще 19 (!) лет действия этого долгового кабального соглашения имени Яресько.

Получается, что до 2040 года внешние частные кредиторы получат раз в десять больше, чем им списали. Очень щедро, я бы даже сказал, преступно щедро.

Даже если привести предстоящие выплаты внешним кредиторам в цены 2015 года, все равно получается, что за 2 года Украина отдаст им треть списанной суммы.

И напоследок несколько нюансов, доказывающих, что украинское правительство действовало в интересах внешних кредиторов, игнорируя интересы украинские и собственные же распоряжения.

Так, в Распоряжении Кабмина №859 от 25.08.2015 было ограничение по выплатам — не больше 1% ВВП до 2025 года. Разумно было бы, в интересах Украины, сделать ограничения по максимальным выплатам на весь период — до 2040 года. Еще разумнее было бы, вообще не подписывать таких кабальных соглашений.

Но тут нас, налогоплательщиков, ждет неприятный сюрприз: в проспекте эмиссии долговых ценных бумаг (варрантов), т.е. по факту, ограничения по максимальной сумме действуют только до 2023 года. Украинское правительство, наоборот, подарило частным кредиторам дополнительных 2 года выплат без ограничений.

Другими словами, с 2024 года, на протяжении 17 лет не будет никаких максимальных ограничений по ежегодным выплатам. Например, если украинская экономика вырастет на 12% (как это было в 2004), то придется отдать внешним кредиторам 3% ВВП, что превысит сумму списания. Т. е. без верхнего ограничения по выплатам, внешние кредиторы смогут получить сумму списания обратно всего за один год.

На этом украинское правительство не остановилось и, в нарушение собственного же распоряжения, ускорило на год выплаты внешним кредиторам.

Ведь, согласно распоряжению Кабмина, ежегодный платеж должен был осуществляться через 2 года (например, за 2020-й в 2022-м), а согласно проспекту эмиссии — сразу же на следующий год. Просто изменили в формуле двоечку на единичку.

Да уж, чего не сделаешь для удовлетворения потребностей внешних частных кредиторов. В ущерб интересам украинским.

А оплачивать банкет внешних частных кредиторов будут, как обычно, простые украинские граждане, из налогов которых и будет многократно погашаться "списанный" долг.