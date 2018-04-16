Апрель наступил. Где транш МВФ?

Валерий Самойлов, обозреватель

После встречи в Давосе с руководителем МВФ Кристиной Лагард и ее заместителем Дэвидом Липтоном наш президент не скупился на оптимизм в своих заявлениях. Вот как их передавали отечественные СМИ. Даже не пытаясь скрыть элементы откровенного хвастовства, увы, ничем в реальности не подкрепленного.

"Относительно сотрудничества с МВФ, то у меня была очень многообещающая встреча с господином Липтоном и Кристин Лагард из МВФ, а также с представителями Всемирного банка. Они очень довольны результатами реформ, которые мы провели. Я единственный украинский президент, который достиг таких хороших результатов в сотрудничестве с МВФ", — заявил президент Украины Петр Порошенко во время дискуссии в Давосе при участии президентов Польши и Литвы.

"Мы продолжаем наше сотрудничество с МВФ. Я хочу поблагодарить Дэвида Липтона и Кристин Лагард. Мы провели прекрасную встречу и обсудили, что и когда должно быть сделано, включая вопросы об Антикоррупционном суде……Это моя инициатива в парламенте. И мы должны ускорить встречу экспертов-законодателей, чтобы способствовать подготовке этого закона ко второму чтению……Были детальные и тщательные разговоры, которые позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее", — отметил Порошенко.

Ну и наконец в интервью Bloomberg Петр Алексеевич сообщил, что на момент переговоров в Давосе Украина выполнила 80% требований, предусмотренных меморандумом с Международным валютным фондом. Через несколько недель они будут выполнены полностью. А потому Украина получит новый транш от МВФ до апреля 2018 года.

И вот на дворе апрель, а траншем и не пахнет. Может Петр Алексеевич удосужится в ближайшее время пояснить почему его нет? Что не так пошло в переговорах с Фондом, что перечеркнуло все его переговорные усилия в Давосе? Единственного украинского президента, такого успешного в сотрудничестве с МВФ.

В начале марта прозвучал первый звонок о том, что у Киева не ладится с Фондом. Так начальник департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс сообщил, что у них в графике нет информации о приезде к нам оценочной миссии. А значит — и никаких перспектив получения очередного транша тоже нет. В апреле. Но может быть позднее, в мае или июне? Не исключено, что их уже нет вовсе.

Затем, в конце месяца представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что без очередного повышения цены на газ транша не будет. Ну а повышения не будет потому что КМУ своим решением сохранил ее на прежнем уровне до первого июня. С учетом того, что МВФ теперь дает деньги Киеву исключительно под исполненные обязательства, а не под "тщательные разговоры", оценочная миссия может приехать не ранее июня. Впрочем, тоже не факт. Общие опасения власти перед гневом народным, в случае требуемого МВФ роста цены на газ, выразил глава МВФ Арсен Аваков в недавнем интервью "Лиге": "Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%. Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад. Вы этого хотите, уважаемые коллеги? Я не дипломат, так что на самом высоком уровне могу говорить прямо".

РИА Новости Украина Государственный долг: все больше и больше

А вот как описывает ситуацию член совета Национального банка Украины Тимофей Милованов на своей странице в ФБ. "Реформы фактически остановились, транши МВФ маловероятны, олигархи восстановили власть, бизнес рейдерят, коррупция сменила лицо, но не исчезла. В условиях большей прозрачности, недовольство общества становится больше чем даже в 2013-2014 годах", — убежден член совета Нацбанка. По его словам, "идет буря". Ну а власть, по оценке Милованова, не видит "дальше своего носа".

Впрочем, отсрочка скачка цен на газ, возможно, всего лишь маневр власти. В летний период протесты обычно замирают: народ занимается садами и огородами, проводит отпуска у моря. Да и выдержать под нестерпимым пеклом стояние в несколько часов на митинге может далеко не каждый. Так что не исключено, что президент и премьер исполнят требование МВФ по газу в начале лета. В надежде, что за несколько месяцев теплого периода народ как-то попривыкнет к новым платежкам и осенью на улицы не выйдет.

О том, что власть не покидает надежда все же получить от МВФ любое, даже самое ничтожное кредитование, говорит последний консенсус-прогноз, который накануне Пасхи выдало Министерство экономического развития по объемам кредитования МВФ в ближайшие годы.

Итак, в 2018 году наше правительство надеется получить всего лишь 1,5 миллиарда долларов. При том, что еще недавно по прогнозу мы должны были привлечь 3,5 млрд. Однако снижение объемов кредитования от МВФ Министерство предполагает не только в текущем году.

Так в 2019-м удастся получить 2 млрд долларов (предыдущий прогноз —3,4 млрд), в 2020-м — 1,5 млрд долларов (предыдущий прогноз —3,3 млрд), а в 2021-м — только 1 млрд долларов.

Не факт, что прогнозы Министерства в очередной раз не окажутся "липовыми". Но очень похоже, что президент и правительство сменили тактику общения с Фондом. Теперь Киев не клянчит объемы. Он их, вероятно, надеется добрать на внешних рынках у коммерческих кредиторов, размещая отечественные евробонды. С МВФ игра идет на то, чтобы за счет снижения объемов кредитования снизить и объем требований Фонда. Возможно, исключив, главную позицию, исполнение которой может "смести власть" — скачок цены на газ. В такой игре уже важно только сохранение факта сотрудничества. Даже если МВФ будет кредитовать на один доллар в год. Ведь без этого факта Киеву не занять денег на внешнем рынке, не получить макрофинансовой поддержки ЕС. Никто не даст, если Фонд не подтвердит, что продолжает кредитовать Украину.

Дедлайн игры с Фондом — июль месяц. Не выйдет — пойдут необратимые процессы в экономике. Тотальный невозврат внешних кредитов, обвал гривны, дефолт. Ну, а улица, как обещал Аваков "сметет власть". Понимают ли это в Вашингтоне? Наверняка. В Фонде высококлассные эксперты. Так почему не пойдут на встречу Киеву? Возможно, потому, что рассчитывают на реализацию сценария, описанного главой МВД. Сознательно ставят на очередной майдан и перезагрузку украинской власти исключительно своими марионетками. На сто процентов управляемыми из Госдепа.