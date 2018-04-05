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    Граждане, готовьтесь к военному положению... без его объявления

    (обновлено: )128260
    Главный вывод законопроекта: власть хочет использовать армию без объявления военного положения в любой точке страны, при это еще и не называя ее армией, уверена политэксперт Елена Дьяченко.
    Украинский военный
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Разбираем закон Порошенко о Нацбезопасности

    Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

    Среди главных интересов Украины, согласно документу, – государственный суверенитет и территориальная целостность, демократический конституционный строй и недопущение вмешательства во внутренние дела украинского государства.

    Законопроект также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

    По мнению политического аналитика, директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, после принятия законопроекта в сфере нацбезопасности и обороны наступит полный хаос.

    "В определениях терминов перепутаны в винегрет война, военный конфликт и вооруженный конфликт. Прочла несколько раз, но так и не поняла, кому же и в каких ситуациях будут подчиняться Вооруженные Силы — Главнокомандующему ВСУ, начгенштаба ВСУ или Командующему Объединенными силами.что именно будут делать Генштаб ВСУ, Объединенный оперативный штаб ВСУ и ставка верховного главнокомандующего из закона тоже неясно", – отмечает эксперт.

    Выставка военной техники ВС Украины
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    Кроме этого, продолжает она, появятся какие-то "необозначенные больше нигде непонятные правоохранительные органы со специальными полномочиями".

    "Кабмину приписали какую-то неясную функцию гражданского контроля над Вооруженными Силами и др. силовыми структурами. Контрольные полномочия над сектором безопасности и обороны президента и СНБОУ не очень разграничены — то есть, при случае, Турчинов с радостью, если что", – сообщила Дьяченко.

    Похоже, все это сделано для того, чтобы без объявления военного положения использовать армию, не называя ее армией, делает вывод эксперт.

    "Готовьтесь в общем, к урезанию прав и свобод как при военном положении без его объявления парламентом", – подытожила Елена Дьяченко.

    Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2019 года, несмотря на то, что сам закон вступит в силу на следующий день после его публикации. Документ еще должен пройти второе чтение.

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