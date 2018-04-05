Граждане, готовьтесь к военному положению... без его объявления

РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

Среди главных интересов Украины, согласно документу, – государственный суверенитет и территориальная целостность, демократический конституционный строй и недопущение вмешательства во внутренние дела украинского государства.

Законопроект также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

По мнению политического аналитика, директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, после принятия законопроекта в сфере нацбезопасности и обороны наступит полный хаос.

"В определениях терминов перепутаны в винегрет война, военный конфликт и вооруженный конфликт. Прочла несколько раз, но так и не поняла, кому же и в каких ситуациях будут подчиняться Вооруженные Силы — Главнокомандующему ВСУ, начгенштаба ВСУ или Командующему Объединенными силами.что именно будут делать Генштаб ВСУ, Объединенный оперативный штаб ВСУ и ставка верховного главнокомандующего из закона тоже неясно", – отмечает эксперт.

Читайте также: Соцсети: "они хотят перенести войну на море"?

Кроме этого, продолжает она, появятся какие-то "необозначенные больше нигде непонятные правоохранительные органы со специальными полномочиями".

"Кабмину приписали какую-то неясную функцию гражданского контроля над Вооруженными Силами и др. силовыми структурами. Контрольные полномочия над сектором безопасности и обороны президента и СНБОУ не очень разграничены — то есть, при случае, Турчинов с радостью, если что", – сообщила Дьяченко.

Похоже, все это сделано для того, чтобы без объявления военного положения использовать армию, не называя ее армией, делает вывод эксперт.

"Готовьтесь в общем, к урезанию прав и свобод как при военном положении без его объявления парламентом", – подытожила Елена Дьяченко.

Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2019 года, несмотря на то, что сам закон вступит в силу на следующий день после его публикации. Документ еще должен пройти второе чтение.