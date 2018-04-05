Положительно ли положительное сальдо платежного баланса?

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Виктор Скаршевский, экономический аналитик

Национальный банк браво отчитался о положительном сальдо платежного баланса в феврале этого года в сумме $252 млн. Простым языком это означает, что в феврале в Украину зашло на $252 млн больше валюты, чем вышло из нее. Все ли так хорошо и что на самом деле означает положительное сальдо платежного баланса в украинских экономических условиях?

"Положительность" платежного баланса явление для Украины не редкое, а в последние годы — даже обычное.

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За последние 5 лет дефицит платежного баланса наблюдался только в 2014 году. Более того, с 2014 года положительное сальдо увеличилось в 3 раза — с $0,8 млрд в 2014-м до $2,6 млрд в 2017-м (см. График).

Для того, чтобы разобраться в сути положительного сальдо платежного баланса, проследим как оно формируется.

Начнем с дефицита торгового баланса — разница между экспортом и импортом товаров. И что мы видим? Что начиная с 2015 этот дефицит увеличился почти в 3 раза — с минус $3,5 млрд в 2015-м до минус $9,4 млрд в 2017. И продолжает увеличиваться в 2018 году — с минус $0,9 млрд (январь-февраль 2017) до минус $1,3 млрд (январь-февраль 2018). Прирост на 34%. Если такая тенденция сохранится, то дефицит торгового баланса в 2018 году увеличится до $12 млрд.

Уже не такая радужная картина, скорей наоборот.

Теперь ответим на вопрос — за счет чего покрывается этот стремительно увеличивающийся дефицит торгового баланса?

За счет притока прямых иностранных инвестиций? Нет.

Иностранные инвесторы обходят Украину десятой дорогой — в 2017 году в Украину поступило всего $1,8 млрд. Явно недостаточно для покрытия дефицита торгового баланса в размере $9,4 млрд. Может в этом году увеличился приток иностранных инвестиций? Опять таки нет. Наоборот, инвестиции уменьшились на 33% (янв-фев 2018 по сравнению с янв-фев 2017) и составили мизерных $191 млн.

Если такие темпы сохранятся, то прямые иностранные инвестиции в 2018 году составят порядка $1-1,5 млрд. Это уровень инвестиций двадцатилетней давности — конца 90-х годов прошлого столетия. Кстати, яркий индикатор "успешности" проводимых экономических реформ.

За счет туризма? Нет.

Иностранные туристы, как и иностранные инвесторы, также объезжают и облетают Украину. С 2014 года иностранные граждане резко прекратили ездить в Украину и судя по динамике поступлений от них валюты, пока и не думают возобновлять туристические поездки в Украину. По сравнению с 2013 годом поступления от иностранцев упали в 5 раз — с $5 млрд в 2013-м до $1-1,2 млрд в последние три года. И это несмотря на дешевизну услуг в Украине в долларовом выражении после девальвации гривны в 3,3 раза с 2013 года. Вероятно, иностранных туристов вопросы безопасности волнуют больше, чем дешевизна.

За счет золотовалютных резервов Нацбанка? Нет.

По крайней мере начиная с 2015 года. Такую "роскошь" можно было себе позволить в 2011-2014 годах, когда золотовалютные резервы уменьшились с $34,6 млрд на начало 2011-го до $7,5 млрд на начало 2015-го.

Другими словами, в 2011-2015 годах — годы ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры — Украина проела свой валютный запас (минус $27 млрд), накопленный в 2004-2008 и 2010 годах (плюс $30 млрд) — годы супер положительной внешнеэкономической конъюнктуры.

На сегодняшний день золотовалютные резервы Нацбанка составляют $18,4 млрд. С учетом предстоящих валютных выплат в 2019-2020 годах в сумме тех же $17-18 млрд, рассчитывать на валютные резервы в качестве покрытия дефицита торгового баланса явно не стоит.

Так за счет чего же покрывается дефицит торгового баланса?

Во-первых, за счет иностранных кредитов, т.е. увеличения внешнего долга. Только в 2017 году внешний государственный долг Украины вырос на $3,4 млрд, а в течение 2014-2017 годов — на $11,8 млрд.

Во-вторых, и это основный фактор, за счет перечислений украинских гастарбайтеров. Так, украинские заробитчане в 2017 году перевели/завезли в Украину $9,2 млрд — абсолютный рекорд за всю историю независимости Украины. Или в 5 раз больше суммы прямых иностранных инвестиций в 2017 году. Исходя из данных платежного баланса за январь-февраль 2018, рекорд 2017 года будет превзойден и переводы из-за границы в Украину в 2018 году могут достигнуть $11 млрд.

Не будем забывать, что в последний год украинскому сырьевому экспорту активно помогают растущие цены металл и руду, а также рекордные урожаи зерновых.

В прошлом году цены на черные металлы и руду увеличились на 40-50% и в 2018 году пока тенденция продолжается — плюс 15% (январь-февраль 2018 к январю-февралю 2017). Одновременно, в результате благоприятных погодных условий, увеличился объем экспорта зерновых с 37,4 млн тонн в 2015 году до 41,8 млн тонн в 2017-м. Экспорт зерновых в текущем году находится на уровне прошлого.

В противном случае, если бы не было таких благоприятных внешних условий, совершенно не зависящих от украинского правительства, дефицит торгового баланса был бы гораздо выше. И валюты для его покрытия понадобилось бы гораздо больше.

Итак, подводим итоги.

Три основные причины положительного сальдо платежного баланса:

1. Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры.

2. Увеличение внешнего долга.

3. Увеличение перечисления валюты от украинских гастарбайтеров.

Эти три причины:

— либо неустойчивы — как внешнеэкономическая конъюнктура на сырьевые товары (кстати, Мировой банк прогнозирует снижение цен на металл и руду со второй половины этого года),

— либо приведут и приводят к крайне негативным последствиям — как увеличение внешнего долга и вымывание за границу украинских трудовых ресурсов.

Так что особо радоваться тому, что в Украине положительное сальдо платежного баланса, особо не стоит. Тем более, если посмотреть на его структуру, то с каждым годом проблемы в украинской экономике усугубляются и накапливаются.

До того момента, пока украинская экономика будет оставаться сырьевой, состояние платежного баланса Украины будет зависеть от внешних факторов, лояльности международных кредиторов и интенсивного выезда украинских трудовых мигрантов. Впрочем, всё как и в других классических сырьевых колониях.