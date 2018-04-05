Кава: через пять лет украинцам не на чем будет ездить по железной дороге

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не устает поражать украинцев наполеоновскими планами: на этот раз министр заявил, что в Украине каждый год планируется строить пять качественных аэропортов.

"Это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев, – отмечает министр. – Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос".

Ранее сенсацией стало заявление Омеляна о том, что в Днепре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

При этом состояние автодорог в стране остается плачевным. Почему в таком случае министр говорит о развитии авиационной отрасли, отчего такой перекос? Ведь слетать из Киева, например, в Одессу, стоит около 2 тысяч гривен! На этот вопрос на пресс-конференции в РИА Новости Украина ответил советник главы госагентства "Укравтодор", заместитель министра инфраструктуры Украины в 2014-2015 годах Александр Кава.

По мнению Кавы, в данном случае звучат просто политические заявления.

"Никаких подтверждений о финансировании авиационных проектов на 10 миллиардов гривен в следующем году нет. Если посмотреть по приоритетности проблемы для страны, авиация занимает последнее место из всех видов транспорта. У нас есть серьезные проблемы в автодорожной отрасли, серьезнейшие проблемы на "Укрзализныце". Программа обновления пассажирского подвижного состава за счет госбюджета так и не началась", – сообщил экс-замминистра.

Если так будет продолжаться дальше, уже через 5 лет в Украине останется всего 500 пассажирских вагонов – в 8 раз меньше, чем размер парка пассажирских вагонов, который эксплуатируется сейчас. Причина в том, что придется списать вагоны, которые использовались со времен СССР.

"И те картинки, которые украинцы видят в интернете – поезда в Индии, Пакистане – могут стать реальностью (когда люди буквально берет штурмом поезда, едут на крыше вагонов – Ред.). Укрзализныця не готова удовлетворить спрос граждан, тем более цены на билеты – ниже себестоимости. А государство никак не помогает "Укрзализныце", – заявил Кава.

В качестве примера он привел Германию: там государство ежегодно выделяет 10 миллиардов евро дотаций железной дороге – на перевозку пассажиров и закупку новых поездов.