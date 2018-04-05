За лесами, за горами леса… Еврокомиссия и суд

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

С 1 ноября 2015 в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон о полном запрете экспорта леса-кругляка. Сроком на десять лет. У такого решения было несколько базовых причин.

Первая. Темпы вырубки были настолько высоки, что если их не остановить, то через десять лет в Украине леса просто не будет. Останутся одни пни. По оценкам экспертов, бесконтрольная вырубка лесов в западной Украине привела к уменьшению показателя лесистости с 16% в 1996 г. до 11% в 2015 г. То есть за десятилетие мы утратили треть лесных массивов.

Оптимальным уровнем лесистости считается уровень в 20%. Чтобы его достичь, даже при полном отказе от вырубки, Украине нужно высадить новые деревья на территории площадью около 2,5 млн гектар. Что при уровне нынешних капиталовложений в отрасль, за гранью фантастики.

Кроме того, кардинально ухудшается качество лесных ресурсов. Наибольшую площадь отечественных лесов занимает молодняк (45,4%) и средневозрастные насаждения (37,7%), а доспевающие и спелые деревья составляют всего 10,1 и 6,8% соответственно.

Вторая причина в том, что львиную долю украинского лесного экспорта составляла необработанная древесина. Так с 2010 по 2015 страна вывозила в Европу в среднем 5 млн. кубов такой древесины, получая за куб в среднем 60-70 долларов валютной выручки. Приблизительно такой же объем вывозился в ЕС нелегально. В то время, как стоимость обработанной древесины, которую в итоге потребляют строители и мебельщики Европы, в десять раз выше, чем цена на необработанную. Естественно, если бы государство создало максимально комфортные условия для развития деревообрабатывающей отрасли, то для получения нынешних объемов валютной выручки, нам нужно было бы экспортировать в страны Евросоюза в десять раз меньше своего лесного богатства.

И нужно сказать, что за короткий срок действия запрета пошли первые позитивные результаты. Так по данным ГФС отечественная деревообработка уже в 2016-м году показала существенный рост в 16%! Мебельная промышленность выросла на 15%, бумажная – на 5%. А экспорт обработанных лесоматериалов увеличился на 11%. Для кризисного состояния отечественной экономики показатели просто фантастические. По прогнозам и 2017-й год должен стать для роста отрасли не хуже, чем 2016-й. А это означает постепенный отказ от привычного сырьевого качества нашего лесного экспорта в ЕС.

Однако в Брюсселе такой тенденции перемены качества совсем не рады. Еще бы, рост добавленной стоимости на экспорте украинской древесины, потери для тамошних деревообработчиков. В перспективе, если Киев будет стоять на своем, то на уровне в миллиарды евро. Так что, начиная с конца 2015-го года Еврокомиссия "выкручивает" руки украинской власти с тем, чтобы запрет был снят. Причем, главным лоббистом темы является руководитель ЕК Жан-Клод Юнкер. Еще в 2016-м он заявил, что провел личные переговоры с Петром Порошенко и добился от последнего клятвенного обещания запрет на вывоз леса-кругляка снять. Правда, наш президент в ответ на это заявление, просто отмолчался. Тогда ЕК решило мотивировать деньгами. И в условиях макрофинансовой помощи на 2017-й год последний транш в 600 млн. евро был обещан исключительно на условиях отмены запрета. Как известно, Украина требование проигнорировала и транша не получила. В это же время, в связи с такой неуемной настойчивостью ЕС в стране пошла волна общественного возмущения. В сети появились снимки лысеющих на глазах Карпат. Брюссель и тут попробовал выкрутиться. Представительство ЕС в Киеве выпустило специальное пояснение к своей позиции. В документе говорится, что "представительство ЕС хотело бы заверить украинцев, что мы разделяем ваше желание защитить природную среду Украины". "Политика ЕС и европейская интеграция никоим образом не ведут к вырубке лесов; напротив, они помогают ей противодействовать. Если Украина захочет интенсивнее защищать свои леса – в частности, уникальную биосферу Карпатских гор – в этих усилиях ЕС поддержит ее", – говорилось в сообщении представителей ЕС в Украине. Но тут же с оговоркой, что при этом в Евросоюзе против моратория на вырубку украинского леса.

Ну а точку в системе двойных стандартов "лесолюбов" украинских лесов в конце прошлого года поставили сразу два еврочиновника – еврокомиссар Хан и глава представительства ЕС в Украине Мингарелли. Оба обвинили Киев в "лесном" протекционизме. И синхронно заявили о том, что в ответ денег не дадут.

По оценкам наблюдателей и экспертов, уменьшение Брюсселем объема макрофинансовой помощи в текущем году с двух до одного миллиарда евро, также связано с неуступчивостью Украины в вопросе отмены запрета на вывоз леса-кругляка. Однако в ЕС намерения заполучить необработанный украинский лес не оставили. Если не удается получить его через "пряник" кредита, то в ход решили пустить "кнут". Для решения проблемы Брюссель намерен прибегнуть к процедуре арбитража. Она предусмотрена Соглашением об ассоциации (глава 14 раздела IV СА, "Решение споров"). Постановление арбитров – обязательное для исполнения. Соглашение же об ассоциации имеет большую юридическую силу, чем национальное законодательство. Таким образом, Киев могут обязать отменить мораторий в обход решения национального парламента.

В представительстве ЕС в Украине подтвердили, что Брюссель может инициировать в отношении Украины арбитражную процедуру.

"Еврокомиссия считает, что мораторий является ограничением свободной торговли, что противоречит обязательствам Украины как в рамках макрофинансовой помощи, так и в рамках Зоны свободной торговли по Соглашению об ассоциации. Комиссия будет взаимодействовать с властями Украины, чтобы найти решение этой проблемы с помощью инструментов, определенных для торговых вопросов, включая возможность задействовать механизм разрешения споров (bilateral dispute settlement mechanisms)", – говорится в письменном комментарии представительства ЕС, предоставленном по запросу Европейской правды.

Если это будет так, то Украина станет первым государством, имеющим СА с ЕС, которое свой спор будет разрешать через процедуру арбитража. И в этом есть угроза, что, создав прецедент, Брюссель и в дальнейшем начнет продавливать Киев на исполнение обязательств по СА через арбитраж. Ведь уже сегодня очевидно, что само Соглашение об Ассоциации содержит массу позиций, которые выписаны в интересах ЕС в ущерб интересам Украины. Лес-кругляк – только малая доля от наметившейся тенденции. Чего стоит статья 270, которая требует от Украины выравнивания цен на энергоносители с внутриевропейскими, исполнение которой уже привело к такому росту цен на газ и коммунальные услуги, что украинцы прозвали это "коммунальным геноцидом". Если следовать логике ЕС, то в случае отказа Киева далее поднимать цены на голубое топливо, Брюссель и по этой статье через арбитраж может заставить Украину продолжить "коммунальный геноцид".

Заявление представительства ЕС в Киеве и прочих евровипчиновников о «лесном» протекционизме Киева и нарушении свободы торговли, как минимум свидетельствует о применении двойных стандартов. Так в Канаде уже многие годы действует такой же запрет, как и у нас на экспорт необработанной древесины. И никто не принуждает Торонто его отменять. Основан этот запрет, как минимум на двух статьях ГАТТ 1994. В частности:

— XI:2(а) относительно возможности введения странами — членами ВТО временных запретов или ограничений экспорта товаров с целью предупреждения или ослабления критического дефицита товаров, имеющих весомое значение для страны-экспортера;

— XX(g) относительно возможности стран — членов ВТО принимать меры, касающиеся сохранения исчерпывающихся природных ресурсов, если такие меры применяются вместе с ограничением внутреннего производства или потребления.

Проще говоря, положениями соглашений о свободной торговле предусмотрена возможность введения ограничительных мер в торговле из соображений безопасности, угрозы жизни и здоровью населения, экологии, культуры и пр.

Еще один существенный момент, о котором помалкивают Киев и Брюссель, это необходимость расследования фактов коррупции европейских таможенников в отношении украинского леса-кругляка, который беспрепятственно пересекает все границы по пути следованию к европокупателям. В объеме, который просто нельзя не заметить – 4-5 млн. кубометров ежегодно. Возможен ли такой масштаб контрабанды без мздоимства на евротаможнях? И после этого Брюссель пеняет Киеву на тотальную коррупцию? Или европейские таможенники имеют такую низкую квалификацию, что не могут отличить лес-кругляк от "дров" и "санитарного леса" под видом которых последний пересекает все кордоны?

Если же ЕС так заинтересован в сохранении уникальной природы лесных Карпат, то может для начала пресечет контрабанду тамошнего леса через свои "честные и неподкупные" таможенные посты? А еще лучше позволит Украине десять лет потратить на возобновление лесных массивов. В конце-концов регулярные наводнения не только в Украине, но в Европе многие эксперты связывают с облысением Карпат. Так что в общих интересах перестать безоглядно рубить наш лес.